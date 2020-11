Casque sans fil: la PS5 ne prend pas en charge les accessoires audio Bluetooth

Certaines choses ne changent pas avec une nouvelle génération de consoles: La PS5 ne vous permet pas d’utiliser des écouteurs ou casques Bluetooth que vous possédez déjà. Découvrez ici comment vous pouvez toujours profiter du son sans fil sur la nouvelle PlayStation 5.

Pas de surprise, mais c’est quand même dommage: Sony empêche la connexion entre la PS5 et la plupart des casques Bluetooth. Les seules exceptions sont le nouveau casque Pulse de Sony et les casques sans fil des éditions platine et or pour la PlayStation 4.

Vous ne pouvez donc pas utiliser des écouteurs Bluetooth populaires comme les AirPod d’Apple avec la PS5. Il n’y a pratiquement aucune raison technique à cela – Sony préfère acheter des appareils en interne. Si vos écouteurs ne fonctionnent pas sur la nouvelle PlayStation, la première alternative est d’acheter un casque Sony.

Alternative: connectez un casque au DualSense avec un câble

La deuxième option, comme avec la PlayStation précédente, consiste à utiliser un casque avec une prise jack sur le contrôleur DualSense. Il y a peu de restrictions ici, et au moins aucun câble gênant n’est nécessaire entre la console et le contrôleur. Contrairement à la PS4, la PS5 n’est plus un simple casque à câble, mais la plupart des casques conventionnels peuvent être utilisés.

À propos: avec la PS4, il y avait des problèmes occasionnels avec des appareils qui avaient trois au lieu de deux anneaux ou quatre au lieu de trois surfaces de contact sur la prise jack. Ce n’est plus le cas avec la PS5.

Autre possibilité: utiliser des casques avec des récepteurs radio USB

Une troisième alternative à l’utilisation de casques sans fil sont les appareils avec des dongles USB spéciaux. Les casques tels que le Sennheiser GSP 670 et le HyperX Cloud Stinger Wireless ont un récepteur radio que vous branchez sur l’un des ports USB de la PS5. Le récepteur se connecte ensuite directement au casque approprié et vous pouvez utiliser le microphone et les écouteurs sans fil.

Pratique: vous pouvez régler l’entrée et la sortie audio sur la PS5 via le centre de contrôle. Vous n’avez donc pas à retirer la clé USB pendant le fonctionnement si vous ne souhaitez plus utiliser le casque.

Vous pouvez régler la sortie et l’entrée du son séparément dans le centre de contrôle.

