Sonic the Hedgehog 2 avec Jim Carrey et le hérisson ultra-rapide sortira en salles en 2022

Paramount Pictures et Sega avoir avec Sonic l’hérisson l’année dernière une première adaptation cinématographique de la populaire série de jeux avec le hérisson bleu rapide comme l’éclair porté avec succès en salles – malgré les difficultés initiales de production et un conception révisée du hérisson bleu après des protestations massives de fans.

Il était clair dès le début que le film d’action serait inclus Jim Carrey comme un méchant fou Dr. Ivo Robotnik alias Eggman reçoit une suite. Maintenant, une date de sortie a également été fixée: Sonic le hérisson 2 vient Au cinéma le 8 avril 2022.

Pour l’année prochaine, il n’y en a eu que récemment première série Netflix avec le titre « Sonic Prime« Annoncé.

Détails de l’histoire: nouvelles références à Super Sonic

Dans « Sonic the Hedgehog 2 », il y aura une réunion avec Jim Carrey et James Marsden en tant que shérif Tom Wachowski. Derrière la caméra, l’équipe du premier film se retrouve à nouveau avec le réalisateur Jeff Fowler et les deux scénaristes Patrick Casey et Joshua Miller.

Jusqu’à présent, rien n’a été révélé sur l’intrigue. Cependant, les premières rumeurs circulent sur l’apparition de Super Sonic. Dans une interview, le réalisateur Fowler a confirmé que la figure populaire connue des jeux vidéo était à l’origine censée apparaître dans le premier film. Mais comme cela surchargerait trop l’histoire, la partie a été supprimée sans cérémonie du film. Maintenant, Super Sonic pourrait bien obtenir sa justification dans la partie 2.

Les connaisseurs des jeux Sonic comme Forces soniques la figure n’est pas étrangère: c’est le petit hérisson bleu qui entre en possession de la soi-disant Chaos Emerald et devient ainsi beaucoup plus rapide et même invulnérable. Il apparaît en jaune au lieu de bleu et s’appelle désormais Super Sonic.

Sur nouvelle référence à Super Sonic livre ça Logo de la suite du film: