Pour le bureau à domicile: 5 dispositifs d’étiquetage pratiques pour plus d’organisation

Les dispositifs d’étiquetage peuvent aider à renforcer l’organisation et à conserver une meilleure vue d’ensemble, en particulier au bureau à domicile. Nous avons rassemblé pour vous cinq dispositifs d’étiquetage recommandés avec lesquels vous pouvez garder votre bureau à domicile bien rangé.

Brother PTP 300 BT P-touch

Cet appareil est un appareil d’étiquetage qui adopte une approche différente: le texte n’est pas entré directement sur l’appareil lui-même, mais commodément via une application pour smartphone utilisant Bluetooth. Ils sont disponibles pour les smartphones Android et les iPhones, et la conception elle-même est également réalisée en l’utilisant. Vous pouvez choisir des modèles de différentes catégories, telles que le stockage ou le bureau à domicile – un total de plus de 1000 symboles (oui, y compris les émojis) et 61 cadres vous attendent également.

L’appareil accepte des bandes d’une largeur comprise entre 3,5 et 12 millimètres, imprimées jusqu’à 20 millimètres par seconde. La largeur de bande ainsi que la couleur d’impression et de ruban de la cassette insérée sont automatiquement reconnues par l’application et affichées en conséquence. De plus, avec son aspect carré et arrondi, le dispositif d’étiquetage est également esthétique.

Dymo LabelManager LMR 160

Le LMR 160 de Dymo est un dispositif d’étiquetage classique: vous pouvez saisir des textes à l’aide du clavier et des touches d’accès rapide peuvent être utilisées pour formater en un rien de temps. Avant d’imprimer, vous pouvez prévisualiser l’étiquette sur le grand écran LCD et la corriger si nécessaire. Vous pouvez choisir parmi un total de six tailles de police, huit styles de texte et quatre styles de cadre ainsi que le soulignement.

Pour un look professionnel, 228 symboles et cliparts différents sont identiques. Si le dispositif d’étiquetage n’est pas utilisé, il s’éteint automatiquement. Quiconque recherche un dispositif d’étiquetage simple et puissant est bien servi avec le gestionnaire d’étiquettes Dymo.

Dymo LabelWriter 450

La LabelWriter 450 de Dymo est une étiqueteuse pour des exigences plus élevées. Elle est beaucoup plus polyvalente et imprime des étiquettes plus grandes que les étiqueteuses classiques. Ainsi, vous pouvez facilement créer des étiquettes d’adresse à 4 lignes avec. Après avoir connecté l’appareil à votre ordinateur, vous pouvez effectuer les entrées souhaitées.

Vous pouvez facilement créer et imprimer des étiquettes à partir de programmes Office courants tels que Microsoft Word ou Outlook – aucun logiciel supplémentaire n’est requis. Grâce à un mode graphique amélioré, vous pouvez imprimer des étiquettes dans une très bonne résolution de 600 x 300 dpi et choisir parmi plus de 100 styles et mises en page. L’appareil idéal pour tous les utilisateurs du bureau à domicile qui doivent souvent imprimer des étiquettes et qui souhaitent utiliser diverses options.

Brother PT-D400VP

Grâce à son design compact, le Brother PT-D400VP s’intègre parfaitement dans votre bureau à domicile. Avec son aspect blanc-gris, il s’adapte à n’importe quel bureau, grâce à l’écran LCD à trois lignes, vous pouvez facilement lire les entrées. En parlant d’entrées: grâce au clavier QWERTY, elles sont particulièrement faciles et rapides. Vous pouvez facilement vérifier le texte, la mise en page et la longueur de l’étiquette avant l’impression, avec jusqu’à cinq lignes de texte sur une étiquette.

Un total de 825 caractères et 617 symboles sont disponibles, grâce auxquels les symboles fréquemment utilisés peuvent être rapidement réutilisés via leur propre historique. Des fonctions telles que l’impression de codes-barres, la numérotation ou plusieurs impressions sont également possibles. Les étiquettes d’une taille comprise entre 3,5 et 18 millimètres de large peuvent être imprimées à une vitesse maximale de 20 millimètres par seconde. Un véritable polyvalent pour le bureau à domicile.

Brother PT-H500

Le PT-H500 de Brother s’adresse à des utilisateurs plus professionnels. Vous pouvez saisir des données directement sur l’appareil lui-même ou commodément sur l’ordinateur. Le modèle a une impression de ruban arrière pour les étiquettes laminées qui résistent aux taches, aux intempéries et aux rayures. Les bandes laminées sont donc particulièrement durables.

14 polices, dix styles de polices, 826 caractères et 617 symboles sont disponibles pour la conception, vous pouvez également vous rabattre sur différents modèles. La vitesse d’impression peut atteindre 30 millimètres par seconde. Vous pouvez également intégrer facilement le publipostage, les codes-barres, la numérotation ou d’autres éléments. L’étiqueteuse professionnelle pour des exigences élevées.