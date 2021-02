La série Velma Scooby-Doo Prequel arrive sur HBO Max de Mindy Kaling

Mindy Kaling s’associe à HBO Max pour développer une série animée sur Velma de Scooby Doo. La série a été commandée directement par le streamer avec plusieurs autres séries animées pour adultes. Kaling est à bord pour produire la série en plus de fournir la voix de Velma dans le Scooby Doo retombées.

Bien qu’elle s’inspire d’une série de dessins animés pour enfants populaires, Velma est décrite comme une comédie animée «axée sur les adultes», ce qui suggère que la série sera probablement développée pour les plus matures. Scooby Doo Ventilateurs. La série sert d’histoire d’origine du «cerveau à lunettes et sous-estimé dans le gang Scooby», offrant un regard sur le «passé complexe et coloré de Scooby Dooles résolveurs de mystères bien-aimés. «

Velma découle d’un accord global entre Mindy Kaling et Warner Bros. TV pour produire plusieurs émissions originales pour le studio. Production exécutive Velma Aux côtés de Kaling se trouvent Charlie Grandy, un collaborateur de longue date, Howard Klein de 3 Arts et Sam Register.

Velma Dinkley est apparu dans le Scooby Doo franchise depuis la première série de dessins animés en 1969, initialement exprimée par Nicole Jaffe. Elle est récemment apparue dans le film d’animation par ordinateur de l’année dernière Scoob!, cette fois joué par Gina Rodriguez. Dans le live-action Scooby Doo film et sa suite, Linda Cardellini a dépeint une version live-action de Velma. Depuis, elle a repris le rôle dans diverses parodies animées pour Poulet Robot.

Autre Scooby Doo Des préquels ont également été développés ces dernières années. Le film direct en vidéo 2018 Daphne & Velma a également servi d’un peu d’histoire d’origine pour Velma, après Velma (Sarah Gilman) et Daphne Blake (Sarah Jeffery) en tant qu’élèves du secondaire dans les jours avant de rejoindre Mystery Inc. avec Fred , Scooby et Shaggy. La série animée Un chiot nommé Scooby-Doo a également réinventé le gang résolvant des mystères en tant qu’enfants avec Christina Lange exprimant Velma.

Avec Kaling’s Velma série, HBO Max élargit son offre de comédies animées pour adultes avec plusieurs autres titres. Une mise à jour de Cloner haut, décrit comme un rafraîchissement de la série originale qui se déroule dans un lycée pour des clones de personnages historiques. Une série comique animée sur le lieu de travail intitulée Tiré sur Mars est également en développement avec Pete Davidson sélectionné pour le rôle principal. De plus, le streamer a également commandé deux autres saisons de la comédie animée Assez proche.

«C’est un immense privilège de s’appuyer sur l’héritage de plus de 100 ans de« dessins animés »dans cette entreprise», a déclaré HBO Max dans un communiqué. « Nous pouvons tirer une ligne droite de nos centaines d’heures d’enfance passées à regarder Bugs déjouer Elmer à la liste actuelle de projets d’animation pour adultes que nous construisons ici à HBO Max et nous pensons que les fans seront d’accord. Nous sommes fiers de présenter ce groupe de séries distinctif. d’un large éventail de créateurs divers qui formeront une destination de premier arrêt pour les amateurs d’animation du monde entier. «

D’autres projets animés en développement chez HBO qui ont déjà été annoncés incluent de nouvelles prises en charge Gremlins et Les Boondocks avec plus d’épisodes de la série Kaley Cuoco Harley Quinn. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Scooby-Doo, HBO Max