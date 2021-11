Y aura-t-il une saison 4 d’une série d’événements malheureux ?

Les millennials ont grandi en lisant les livres de Daniel Handler sur Lemony Snicket’s a Series of Unfortunate Events, écrits sous le pseudonyme familial Lemony Snicket, qui suit les enfants Baudelaire après que leurs parents ont été tragiquement – ​​et mystérieusement – ​​tués dans un incendie. Les trois enfants sont confiés aux soins de leur « parent » éloigné, le comte Olaf, un acteur en herbe déterminé à revendiquer la fortune familiale pour lui-même. À la suite des tentatives infructueuses d’Olaf, les Baudelaire sont placés sous la garde d’une série de gardiens ineptes alors qu’ils tentent d’échapper à Olaf et de découvrir le mystère derrière une société secrète du passé de leurs parents. Lemony Snicket raconte au fur et à mesure les aventures des Baudelaire.

Neil Patrick Harris (Comment j’ai rencontré votre mère, Fille disparue) joue dans la série de Netflix en tant qu’Olaf, qui arbore un unibrow et un tatouage révélateur ressemblant à un œil. Patrick Warburton (Seinfeld, La tique) joue Snicket, le narrateur chargé d’expliquer les événements à l’écran.

Les 13 livres au total sont sortis de 1999 à 2006, et Netflix a adapté tous les scénarios en trois saisons sous le même nom. L’adaptation a généralement occupé quatre livres par saison, et chaque livre a été divisé en deux épisodes – à l’exception du dernier livre, « The End ».

Netflix a méticuleusement respecté l’ordre de la série de livres de Handler, c’est pourquoi il peut sembler impossible de ramener la série pour une saison supplémentaire. Selon l’ordre et le nombre de livres de la série de Handler, Netflix a déjà utilisé tout le matériel. Mais examinons de plus près l’avenir potentiel de la franchise à succès, étant donné la pléthore de livres supplémentaires publiés par le célèbre auteur.

La saison 3 marque la fin de la série

La première saison, qui a débuté le 13 janvier 2017, se compose de huit épisodes et a adapté les quatre premiers livres de la série. La deuxième saison a été commandée en mars 2017 et publiée le 30 mars 2018, composée de dix épisodes et adaptant les livres cinq à neuf. La troisième et dernière saison, annoncée en avril 2017 et sortie le 1er janvier 2019, se compose de sept épisodes et adapte les quatre livres restants.

« Ce que j’aime dans notre émission, qui n’est pas dans le livre, c’est la façon dont Lemony Snicket termine l’émission », a déclaré le producteur exécutif et showrunner Barry Sonnenfeld à EW. « Il est dans le premier épisode, et ce qu’il dit au tout début, les toutes premières lignes du premier épisode, on l’entend dire dans le dernier épisode. On comprend maintenant tout à fait pourquoi il raconte la série, qui n’est pas dans le dernier livre. Je trouve le fait que nous ayons terminé trois saisons avec Lemony Snicket incroyablement émouvant. »

« Nous sommes sur trois saisons », a déclaré Harris à TV Guide. « Nous avons intentionnellement été très véridiques et factuels et fidèles aux livres. Nous avons ajouté quelques personnages qui ne sont pas dans les livres, nous avons ajouté des chansons que vous ne pourriez probablement pas mettre dans les livres, mais pour la plupart du temps, nous nous en tenons à la structure de ce qui a déjà fonctionné. »

La dernière saison couvre les derniers livres de la série pour offrir une conclusion satisfaisante, mais elle plaide également en faveur d’une quatrième saison qui pourrait prendre le Série d’événements malheureux histoire encore plus loin que les livres. D’après tout ce que nous avons vu dans la saison 3, il y a clairement plus d’histoires à raconter.

Il a été confirmé, cependant, que le spectacle se terminerait après la troisième saison, comme indiqué sur la page Twitter officielle de l’émission. Cela a sûrement déçu beaucoup, que la série ne revienne pas, mais il a toujours été prévu que la série dure trois saisons. Cependant, cela ne signifie pas que certains des autres travaux de Lemony Snicket ne pourraient pas être adaptés maintenant.

Potentiel de spin-off ?

Bien que beaucoup se soient demandé si Netflix pourrait continuer la série en écrivant eux-mêmes de nouvelles saisons, la vérité est que les créateurs n’avaient pas l’intention de s’écarter de la structure de la série de livres originale. Il convient également de noter que c’est Paramount, et non Netflix, qui détient les droits de production de l’émission.

Cependant, Paramount et Netflix peuvent choisir d’adapter certains livres. Cela dépendra également si Netflix pense qu’une série préquelle ou une autre adaptation pourrait tirer les chiffres de la série principale. Dans la bibliographie de Snicket, il existe plusieurs livres d’accompagnement qui se situent en dehors de la chronologie principale. Par exemple, L’autobiographie non autorisée (2002) plonge profondément dans la vie fictive de Lemony Snicket et son enfance mouvementée, qui implique son enlèvement. Ce scénario semble avoir pu avoir « Un film original Netflix » écrit dessus.

Certaines des autres œuvres écrites de Snicket liées à la Une série d’événements malheureux l’univers pourrait bien servir d’adaptations du livre à l’écran : Le dîner lugubre (2004), une courte mini-série qui se déroule avant les événements du premier roman {{17}}, Le mauvais départ. Les lettres de Béatrice (2006), une collection de lettres fictives écrites entre les principaux personnages de la Série d’événements malheureux livres. Ou Toutes les fausses questions (2012 – 2015), une série en quatre parties qui sert de préquelle à la Série d’événements malheureux livres. Il se concentre sur l’apprentissage de Snicket alors qu’il enquête sur des crimes impliquant son chaperon dans une ville appelée Stain’d-by-the-Sea.

N’oubliez pas de vérifier ici les mises à jour de Paramount ou de Netflix concernant le nouveau contenu potentiel de l’univers « malheureux » bien-aimé de Handler (AKA Snicket).