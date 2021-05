Seth Rogen a découvert qu’un film pour adultes avait été tourné dans sa maison en regardant du porno

Maisonetstyles Table à manger 180x90x75 cm noir - SETH

Très attirante, nhésitez pas à installer cette table repas pour le confort dont vous aimeriez avoir pendant vos moments de réjouissance entre amis ou collègues. Solide et élégante, elle vous sera dune grande utilité dans votre bar ou salle à manger. Sa structure très originale vous garantit une décoration exceptionnelle dans un style contemporain. Composée de panneaux de particules et dacier cet accessoire de la gamme SETH est dune solidité et rigidité parfaite. Sa couleur noire lui confère une beauté qui fait rayonner tout votre mobilier. Elle est celle quil vous faut. Couleur : placage de chêne à chevrons laqué sur le plateau et piétement noir Matière : panneaux de particules et acier Dimensions (Lxlxh) : 180 x 90 x 75 cm Hauteur jusqu'au dessus de la table : 69.5 cm Distance entre les pieds (haut/bas) : 132 / 163 cm Poids : 49.50 kg Poids maximum supporté : 140 kg Livrée prête à monter Cet article existe également dans d'autres coloris.