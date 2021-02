Serj Tankian assure que System Of A Down est plus qu’un groupe politique

Le chanteur de System of a Down, Serj Tankian, a révélé les raisons pour lesquelles il pense que System of a Down Il ne devrait pas être catalogué comme un gang purement « socio-politique ».

Tankian a parlé du groupe dans une interview récente avant la sortie de leur nouvel EP comme solitaire, 'Élasticité', le 19 mars prochain.







Lors de l’entretien, Tankian a parlé de ceux qui classent le groupe comme simplement politique depuis la sortie de leur album éponyme sur 1998.

« Contrairement à Rage contre la machine … Un groupe phénoménal dont je suis fan et ami, notre musique n'est pas seulement sociopolitique, nous avons des moments amusants, thématiques et en termes de paroles, notre spectre s'étend à toutes sortes de thèmes, ce qui, je pense, nous rend uniques ».







«C’est quelque chose qui est généralement négligé en termes de validité du groupe et agace le reste des membres, car nous devons avoir l’équilibre. Si vous êtes complètement politique, cela démotive non seulement de nombreux fans, ce qui est compréhensible, mais ce n’est pas forcément le but du reste des membres. C’est l’équilibre parfait ».

D’un autre côté, System of a Down a publié un nouveau clip vidéo pour son dernier single, «Genocidal Humanoidz», qui a été créée lors d’une diffusion pour l’association caritative qui cherche à aider les soldats mutilés lors des affrontements dans leur pays d’origine, Arménie.