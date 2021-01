Horoscope Lion du jour – 45secondes

Amour / Couple ****

Vous êtes amoureuse et vous souhaitez que votre couple perdure. Mais des petites tensions viennent assombrir un tableau que vous aimeriez plein de couleurs et de reliefs. Vous avez petit à petit l’impression de ressembler à un vieux couple casanier et ça, c’est hors de question pour vous! Ce soir, vous devriez arriver à tout changer si vous sortez le grand jeu avec une bonne dose de rires, de romantisme et de câlins sous la couette.

Amour / Célibataire ****

Merci les copines et leurs vieux dictons moisis. “Un de perdu, dix de retrouvés”. Ça oui, il y en a eu un de perdu. Mais dix de retrouvés, vous les attendez encore! Patience, ça peut prendre du temps. Dès que vous serez réceptrice aux bonnes ondes de Vénus et que vous reprendrez confiance en vous, ils apparaîtront tous d’un seul coup et vous serez surprise. Soyez attentive au monde, aux autres, aux hommes et surtout aux hasards de la vie.

Travail *****

Mieux vous vous entendez avec vos collègues de travail, plus votre job sera facile et mieux vous vous épanouirez. Il faudra faire un effort aujourd’hui en mettant de côté certaines différences personnelles. Mais il n’en sera que mieux pour vos relations de travail. Ce sera le bon moment également pour faire un point personnel sur vos objectifs carrière et savoir si votre employeur correspond à l’image de l’employeur idéal que vous vous étiez fixée.

Bien Être ***

Récemment vous avez ressenti une fatigue assez persistante. Puis vous avez remarqué que vous aviez une sensibilité accrue aux infections et des blessures qui mettaient du temps à cicatriser. Tous ces signes essaient de vous alerter sur l’état de votre système immunitaire qui se trouve affaibli. Vous êtes fragile et vous le savez. Alors sortez tous les remèdes de grand mère pour retrouver la forme: repos, soupe et au chaud!