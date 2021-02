Star Wars: Qu’est-ce que la bordure extérieure?

Après en avoir lu quelques-uns importants au cours des derniers mois Guerres des étoiles-Des personnages comme ça Ex-Jedi Ahsoka Tano ou le guerrier Mandalorian Bo-katan sont mis au point, examinons de plus près autre chose cette fois. Aujourd’hui, tout tourne autour le bord extérieur ou le bord extérieur, une partie de la galaxie lointaine, très éloignée qui est mentionnée à plusieurs reprises par son nom.

Star Wars: The Outer Rim est un endroit dangereux dans la galaxie

Mais qu’est-ce que la jante extérieure exactement? Eh bien, si nous regardons une carte de l’univers familier de «Star Wars», c’est ça divisé en plusieurs zones. Là nous avons environ Mondes de base, c’est-à-dire les mondes centraux auxquels, par exemple, l’ancien siège de la République Galactique, Coruscant, fait parti.

Ces mondes sont politiquement stable et, en règle générale, leurs résidents aussi trés riche. De plus, à l’époque de l’Empire Galactique, ils ont longtemps partagé ses vues. Cependant, plus nous nous éloignons de ce noyau, plus il devient inhospitalier et criminel. Les mondes d’origine du Mandaloriens et Sith.

Padmé et Anakin Skywalker dans « The Phantom Menace » sur la planète Tatooine (© Disney, Lucasfilm)

La République avait l’habitude de rester en dehors des affaires des mondes de la bordure extérieure, c’est pourquoi Cartels criminels a gagné en puissance et il est toujours là esclavage donné. L’Empire a continué à autoriser tout cela après son arrivée au pouvoir, mais il l’a fait aussi contrôle jamais vraiment complet. Il existe, pour ainsi dire, leurs propres lois et règles «Star Wars» autres dirigeants.

On peut donc dire que ce secteur de la galaxie loin, très loin est quasi a été laissé à lui-même. Parfois, il y avait des maréchaux autoproclamés qui voulaient assurer la loi et l’ordre, mais cela n’a jamais été aussi civilisé que dans les mondes centraux, ni pendant la guerre des clones ni pendant l’Empire.

Star Wars: Planètes célèbres de la bordure extérieure

Avant d’arriver à la fin, nous nous voulons regardez quelques planètes majeuresqui se trouvent dans la jante extérieure. Comme mentionné précédemment, il y a un exemple Mandalore, le monde natal de Mandaloriens. À l’époque de l’Ancienne République, ces combattants ont mené une guerre acharnée contre les Jedi et ont joué un rôle important pendant la guerre des clones. Cependant, l’Empire en a dirigé un Purge sur la planète par qui c’est pourquoi il est à côté de Din Djarin et Bo-Katan il ne reste que quelques Mandaloriens donne.

Dark Vador sur Mustafar (© Disney, Lucasfilm, Marvel Comics)

De plus, cette zone est aussi la galaxie « Star Wars » pour les Sith d’une importance capitale car c’est là que se trouve la planète Moraband, également appelé Korriban. L’endroit est considéré Monde natal Sith et il y a, par exemple, la tombe de ancien Seigneur Sith Dark Banequi a fait le Règle de deux faire des réserves. En plus, il y a aussi la planète volcanique Mustafar dans le bord extérieur, c’est-à-dire ce monde où Dark Vador résidé.

Bon à savoir: L’une des raisons pour lesquelles l’Empire a construit l’étoile de la mort pour contrôler la bordure extérieure.

La planète la plus célèbre de la bordure extérieure, en revanche, est probablement le monde désertique Tatooine être cela Maison d’Anakin et Luke Skywalker. puisque l’ère de la « Haute République » a régné là-bas Clan Huttendont le dernier chef, Jabba, a été assassiné lors des événements du Retour du Jedi. Pendant ce temps, un certain est assis chasseur de primes Mandalorian sur l’ancien trône de Jabba.

Les autres planètes importantes de la bordure extérieure sont:

Geonosis (où la construction de la première étoile de la mort a commencé)

Lothal (la première planète dont les habitants ont chassé l’Empire)

Tython (site d’un ancien temple Jedi)

La Mondes de la bordure extérieure jouera certainement également un rôle important dans d’autres histoires de «Star Wars». Ceux-ci incluent le 3e saison de « The Mandalorian« , L’arrivée Série Ahsoka tel que « Le livre de Boba Fett »qui seront tous exclusifs à Disney +.

Au fait il y en a un Jeu de société de Fantasy Flight Games avec les noms Jante extérieure Star Wars. Si vous voulez en savoir plus sur la bordure extérieure et la visiter avec des méchants, des mercenaires et des chasseurs de primes, l’idée de jeu pourrait être quelque chose pour vous: