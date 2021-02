Samsung Galaxy A72: les spécifications et les images de rendu font surface

Même avant la sortie officielle du Samsung Galaxy A72, la nouvelle édition du populaire téléphone portable de milieu de gamme Galaxy A71, les spécifications et les images de rendu sont apparues. Nous donnons un aperçu du smartphone Samsung.

Non seulement les meilleurs téléphones portables de Samsung sont bien reçus, mais la classe moyenne est également très populaire. Par exemple, le Galaxy A51 est actuellement l’un des téléphones portables les plus vendus parmi les Sud-Coréens. Il n’est donc pas étonnant que le fabricant relance les appareils. Cela inclut également le Samsung Galaxy A72, le successeur du Galaxy A71. Le smartphone devrait arriver sur le marché début 2021, mais les données techniques ont déjà été divulguées.

Grand téléphone portable avec écran SuperAMOLED

Selon WinFuture, le Samsung Galaxy A72 devrait avoir un écran de 6,7 pouces avec la technologie AMOLED et une résolution de 2400 x 1080 pixels. De plus, le téléphone portable de milieu de gamme pourrait arriver sur le marché avec un taux de rafraîchissement accru de 90 Hz. Visuellement, la nouvelle édition ne diffère guère de son prédécesseur. Seul le module caméra est agencé un peu différemment. L’objectif principal de l’A72 a une résolution de 64 MP et est censé offrir plus de netteté et de détails. Selon WinFuture, il existe également un capteur d’empreintes digitales à bord, situé directement sous l’écran.

Pas de 5G pour le Galaxy A72

Le cœur du Samsung Galaxy A72 devrait être le Qualcomm Snapdragon 720G, un processeur octa-core qui cadence jusqu’à 2,3 GHz. Vous pouvez donc vous attendre à une puce solide de milieu de gamme. Le Snapdragon est disponible avec 6 ou 8 Go de RAM. La mémoire interne doit être de 128 ou 256 Go et extensible avec une carte mémoire. De plus, une batterie de 5000 mAh devrait se trouver dans l’A72. Malheureusement, selon WinFuture, la nouvelle édition de l’A71 doit se passer de la 5G et ne devrait être disponible qu’en pure variante 4G. C’est différent avec le Samsung Galaxy A52. Selon l’état actuel des connaissances, la nouvelle édition du hit actuel au box-office apparaîtra également dans une version avec un modem 5G.