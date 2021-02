Parlons de ce qui compte: comment prononcez-vous Xiaomi? Et Huawei?

« Chiaomi », « Shiaomí », « Juagüei », « Jauei » … Vous avez probablement l’habitude d’entendre toutes les variantes possibles de la prononciation des deux marques chinoises de téléphone les plus connues en Europe et en Amérique latine, et ce, si on est un petit observateur se rendra compte que dans leur environnement proche, En termes de prononciation, chacun a son propre style.

Ce qui a commencé comme une affaire banale entre amis (en fait, pourquoi allons-nous nous tromper), a fini par devenir un authentique incognito pour perfectionnistes linguistiques et curieux divers. Alors, pour que vous puissiez vous vanter d’être «une personne du monde» lors de la prochaine réunion de famille, nous allons résoudre, une fois pour toutes, le débat sur comment diable pouvons-nous prononcer correctement Xiaomi et Huawei.

Comment prononcez-vous Xiaomi?

Tout d’abord, vous devez savoir que même sans aucune connaissance de la langue confucéenne, nous pouvons se rapprocher beaucoup plus que vous ne le pensez d’une prononciation plus que correcte de la marque asiatique par excellence (excuses par avance à tous les philologues diplômés qui mettent actuellement la main sur la tête).

En tout cas, pour révéler l’inconnu, nous avons l’aide de, ni plus ni moins que, Hugo Barra lui-même, qui était vice-président international de Xiaomi entre 2013 et 2017. Dans cette vidéo, nous pouvons le voir lors d’un événement organisé en Inde en 2015 dans lequel il a expliqué la bonne façon de prononcer le nom de la marque:

Il y a deux composants: le premier est le son et le second est le ton. Si vous ne vous souciez que du son, cela suffira: c’est «Xiao-mi». Cependant, si vous voulez le prononcer correctement, vous devez mettre toute la langue chinoise dessus. Il y a deux syllabes: «xiao», qui signifie «petit», et «mi», qui signifie «riz». Ils ont tous les deux un troisième ton plus bas en chinois, donc c’est essentiellement «xiao» et ensuite une deuxième syllabe qui devient un troisième ton. C’est fondamentalement « xiao-mi ». Si vous voulez rester simple, pensez à « Montre moi l’argent », par conséquent, « Xiaomi ».

Bien que l’explication soit assez claire, il convient de noter que Hugo Barra est brésilien, en plus que il n’y a aucune preuve qu’il parlait couramment chinois pendant son séjour chez Xiaomi, ce qui est assez inquiétant face à la question qui nous préoccupe ici. Dans tous les cas et pour Jouer la prudence, dans cette autre vidéo didactique, vous pouvez apprécier de manière beaucoup plus déterminante comment prononcer correctement Xiaomi:

Comme vous pouvez le voir, cela correspond assez bien à l’explication précédente proposée par Barra. Ce n’est pas si difficile non?

Comment prononcez-vous Huawei?

Avec Xiaomi, Vivo et Oppo, Huawei est l’une des marques chinoises les plus populaires en Occident. Oui, sa prononciation ce n’est pas du tout phonétique, comme si Vivo et Oppo étaient. C’est donc un autre « cas Xiaomi » auquel nous allons faire un peu la lumière.

Si nous nous en tenons à la explications officielles et corporatives et nous enquêtons un peu sur YouTube, nous verrons que Huawei n’a pas voulu rater l’occasion de transformer un doute récurrent en un excellente opportunité de marketing. Avec près d’un million de reproductions cumulées, en 2012 un spot publicitaire a été marqué sur la prononciation correcte de la marque, une solide première pierre de ce qui allait être sa dernière (et pour l’instant imparable) expansion internationale:

Ne laissez pas la musique funky vous distraire du fait que pratiquement aucun Américain n’avait la moindre idée de la façon de prononcer Huawei. Non seulement cela, mais il y a à peine 6 ans certains Yankees pensaient que Huawei était dans le secteur des fleurs ou des compagnies aériennes. Quoi qu’il en soit, prenons quelques secondes pour apprécier comment les temps ont changé. Et sinon, dites-le à Gal Gadot.

Revenant au sujet, le présentateur du spot s’efforce de souligner que le prononciation correcte de Huawei c’est quelque chose comme l’union de « Wha » et « way » (prononcé « uei »). Pourtant, ce serait quelque chose comme « Ua-uei », bien que la première syllabe («Ua») puisse commencer par une fricative douce (comme un jack très doux).

Enfin, il convient de noter que, bien que le nom Xiaomi découle de l’union de grain de riz et Internet mobile (malgré le contraire d’Hugo Barra dans la vidéo susmentionnée), le nom Huawei pourrait être traduit directement par acte splendide ou magnifique. Donc, nous espérons qu’à partir de maintenant votre prononciation sera comme ceci: splendide.

