Outlander 6: après la première, Sam Heughan a montré le pire moment du tournage

Starz

La sixième saison de Étranger est désormais disponible sur Starz et donc, Sam Heughan a pu montrer le pire moment du tournage. Regardez la vidéo !

© StarzSam Heughan comme Jamie Fraser

Enfin! Après un an d’attente, le Droughtlander est officiellement terminé. Depuis dimanche dernier, les fans de Étranger profitez de la sixième saison, qui diffusera un épisode par semaine. Grâce à Starz aux États-Unis, la nouvelle édition a été officiellement lancée, tandis que lundi, elle a été créée en Espagne et ce mercredi 9 mars, elle arrivera sur Stars Plus pour toute l’Amérique latine. Sans aucun doute, un moment unique pour chacun des adeptes de cette histoire.

C’est parce que, pour cette occasion, Étranger Il est venu avec beaucoup plus de sensations fortes, d’adrénaline, de drame et d’aventure pour les Frasers. Jamie et Claire, jouées respectivement par Sam Heughan et Caitriona Balfe, doivent faire face à de sérieux problèmes tant dans leur mariage que dans leur famille en général. Après la fin tragique de la cinquième édition, maintenant tout a changé pour eux et leur vie s’est transformée en chaos, ils doivent donc se battre pour continuer à parier sur l’amour.

Mais, au-delà de l’intrigue, il faut noter que la sixième édition de Étranger Il arrive avec beaucoup de travail acharné de la part des acteurs derrière. Cela n’est pas seulement dû aux protocoles et aux changements qu’ils ont dû subir en raison de la pandémie de COVID 19, mais aussi parce que les acteurs sont passés par des situations différentes. D’un côté, Caitriona Balfe a été celle qui a le plus surpris tous les fans puisqu’elle a traversé tout le tournage de la nouvelle saison enceinte, mais pour la série, elle a réussi à cacher son ventre !

Ensuite ceci Sam Heughan. L’acteur, en plus de devenir un oncle de cœur du fils de Balfe, a également dû traverser quelques difficultés. En fait, c’est lui-même qui l’a montré sur son compte Instagram. A travers son profil officiel, l’Ecossais a partagé une vidéo dans laquelle on le voit au milieu des enregistrements, mais avec une particularité, il pleut ! Même si, à vrai dire, il l’a plutôt bien pris.

« Nous tournons Outlander et il est misérable, il pleut. bonne saison 6», s’entend-on dire dans l’audiovisuel. Tout cela alors qu’il était habillé en Jamie Fraser alors qu’il se trouvait dans l’un des emplacements extérieurs du plateau d’enregistrement, qui est probablement situé en Écosse. Eh bien, il faut se rappeler que, même si la bande dessinée se déroule désormais en Caroline du Nord, les enregistrements continuent d’avoir lieu dans le pays d’origine de la fiction.

