Retraits douloureux : séries et films qui ne seront plus disponibles sur Netflix en octobre 2021

La plate-forme continuera à rejeter les excellents contenus de sa bibliothèque et nous vous dirons ici ce qui ne sera plus disponible à partir du premier jour du mois prochain. Revoyez la liste !

Nous avons commencé à transiter les derniers jours de septembre pour entrer dans le dixième mois de l’année, où le service de streaming Netflix nous prépare à de nouvelles sorties, ainsi qu’à de tristes adieux à son excellent catalogue de contenu. Dans ce cas, Nous avons déjà la liste des séries et films qui quitteront la plateforme à partir d’octobre. Voyez quelles productions vous ne pourrez plus voir !

2021 a été particulière pour Netflix, puisque de grands succès tels que La maison du papier, Lucifer et Luis Miguel Ils arriveront à terme et ils devront planifier de nouvelles fictions qui atteindront un niveau de popularité similaire. A cela s’ajoutent les annulations qu’il y a eu, telles que Frappez et courez, le plus récent du streaming. Les utilisateurs ont déjà dit au revoir à une partie de la bibliothèque le mois dernier et continueront à le faire avec Le chevalier noir, Forrest Gump et Dunkerque, entre autres.

+ Retraits Netflix pour octobre 2021

1ER OCTOBRE

– La liste de Schindler

– Seconde Guerre mondiale en couleur

– Pacte criminel

– Méchants

– Beyblade Burst

– Fromage dans le piège

– Machine à écrire Chicago

– Dieux d’Egypte

– Échos mortels

– Everest

– Forrest Gump

– Franca : Chaos et Création

– Génération Fer 2

– La gravité

– Harud

– Hunter X Hunter : La Dernière Mission

– Hunter X Hunter : Fantôme Rouge

-Killa

– Mangeons

– Mangeons 2

– Ma grande soirée

– L’Agent du CIPOL

– Le Chevalier Noir

– Le roi Scorpion

– Une vie douce-amère

– Le menteur et son amant

– Menteur Menteur

– Petit Singham 4

– Le Prince d’Egypte

– Le vol

– Oh mon fantome

– Loyer des parrains et marraines

– Réponse 1997

– Réponse 1994

– Réponse 1988

– SWAT en état de siège

– Le Cinquième Enfer 2

– Scooby Doo 2

– Sueur de sang et gloire

– Tunnel

– Omrika

– L’histoire inédite du motocross freestyle

– Véronique

– Bienvenue Monsieur le Président !

2 OCTOBRE

– Chappie

4 OCTOBRE

– Animaux fantastiques et où les trouver

8 OCTOBRE

– Le premier homme sur la lune

10 OCTOBRE

– Perte

– Un hologramme pour le roi

– Ouija

– Protéger l’ennemi

11 OCTOBRE

– Les Bling Lagosiens

OCTOBRE 12°

– Dunkerque

13 OCTOBRE

– Les morts congelés

– Élan

14 OCTOBRE

– Minuscule mais dangereux

– Améliorer

– Ouest lent

15 OCTOBRE

– Science des cascades

– Vieillissement et autres problèmes

– Croyance : La possession de Janet Moses

– League of Legends : Origines

– Oddbods : Monstres de fête

– Des mots, des cartes, des secrets et d’autres choses

– Salomon Kane

– Les chevaliers du zodiaque