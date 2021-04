Resident Evil 7: Emplacements et cachettes secrètes des 3 photos du trésor, ces récompenses sont disponibles (Guide)

En plus de Monnaies anciennes, Cassettes vidéo, Des dossiers et M. Partout figures bancales pouvez-vous dans Resident Evil 7 aussi à la recherche de trois photos au trésor faites cela vous donner une indication d’une cachette secrète. Dans ce qui suit, nous vous expliquons où vous pouvez trouver les photos de trésors et dans quels endroits les trésors individuels sont finalement cachés.

Trouvez les 3ème photos du trésor dans Resident Evil 7 – Guide & Solution

Certains objets vous attendent comme des trésors qui faciliteront un peu votre survie sur le domaine Baker. Si votre « Resident Evil 7 » n’est pas exactement pour le correspondant Trophée d’or aimerais jouer en moins de 4 heures, alors vous devez absolument prendre le temps de partir à la recherche des trois trésors.

Emplacement 1. Photo au trésor – cheminée

le première photo au trésor dans « Resident Evil 7 », vous pouvez trouver Zone de traitement au sous-sol de la maison principale. Cherchez la chambre avec le porte coulissante bleue au. La photo se trouve dans le troisième compartiment d’une étagère en métal. Si vous prenez la photo du trésor, la photo ira automatiquement dans votre inventaire. Cela montre clairement que Capcom souhaite vous faire comprendre l’importance de cet objet!

La première photo au trésor indique évidemment une cheminée comme cachette. © Capcom

La première cachette est évidemment une cheminée. Si vous retournez l’image, vous remarquerez également un court message: «J’ai caché quelque chose de gentil ici. Trouvez-le si vous le pouvez! « Au plus tard, votre curiosité et votre esprit de découverte devraient être éveillés.

Maintenant, allez à la Salon au rez-de-chaussée de la maison principale. N’oubliez pas que vous ne pouvez entrer dans cette pièce que si vous le puzzle de l’ombre résolu. Enfin, vous devez passer par le passage secret ouvert se faufiler dans la pièce voisine. Une fois arrivé dans le salon, vous y reconnaîtrez la cheminée directement à partir de la photo au trésor.

Il ne vous reste plus qu’à trouver le trésor. Alors approchez-vous de la cheminée et cherchez-en une pierre lâche en haut à droite. Si vous avez résolu ce problème, la cachette se révèle. Il y a Stéroïdes, avec lequel vous pouvez augmenter de manière permanente la santé maximale de l’éthane.

© Capcom

Emplacement 2. Photo au trésor – toilettes

Pour que deuxième photo au trésor pour trouver, allez à la Cour près de la vieille maison. La photo que vous recherchez est accrochée sur le côté gauche de l’escalier, qui est complètement envahi par les plantes. C’est assez évident à ce sujet une toilette reconnaître, mais lequel?

© Capcom

La famille Baker possède non seulement un grand domaine avec plusieurs bâtiments et hangars, mais aussi quelques salles de bains avec des bols en céramique. Celui illustré fournit une indication de l’emplacement exact Cendrier sur la gauche, qui est remplie jusqu’en haut de mégots de cigarettes.

Maintenant cherche ça Caravane en face de la maison principale au. Parce que les toilettes il y a celle de la photo, y compris le cendrier dégoûtant. Quelqu’un ici doit avoir beaucoup fumé en faisant des affaires!

Au milieu de la cuvette des toilettes, vous trouverez munitions précieuses pour le 44 Magnum. Puisque le revolver est l’une des armes les plus puissantes de « Resident Evil 7 », chaque cartouche est pesée en or. Donc un 2ème trésor assez intéressant!

© Capcom

Emplacement 3. Photo au trésor – cage

UNE dernière photo au trésor il faut encore le trouver. Mais avant tout, vous devez obtenir le Clé de serpent se sont inquiétés. Avec cela, vous allez à la premier étage de la maison principalepour que Chambre de Marguerite et Jack entrer. De là, vous vous transformez en Débarras du couple qui a des aspirateurs et cie. A gauche près du bureau la 3ème photo au trésor repose sur un petit tabouret.

© Capcom

Cette fois, une cage avec une tête de poupée y est représentée. Si vous ne connaissez pas « Resident Evil 7 » par cœur, l’emplacement exact ne devrait probablement pas vous sembler familier. Vous pouvez trouver la cachette dans Site d’essai au premier étage de la maison à gauche de la caravane dans la cour.

Mais tu ne peux entrer dans le bâtiment que lorsque tu y passes deux cartes clés dispose. Dans la quatrième chambre au premier étage vous remarquerez bientôt les cages. Interagissez maintenant avec la tête de la poupée et vous obtenez le dernier trésor: un kit de réparation. Donc vous pouvez soit faire ça pistolet cassé ou la Pistolet M19 réparation.

© Capcom

Vous pouvez trouver plus d’actualités, d’articles et de guides sur « Resident Evil 7 » sur notre page thématique.