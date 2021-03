Regardez l’Undertaker dire à Kane qu’il est le plus récent intronisé au Temple de la renommée de la WWE

Il n’y a pas de contestation, Glenn « Kane » Jacobs, l’un des plus populaires et reconnaissables de « Attitude Era » de World Wrestling Entertainment, vient d’être annoncé comme le plus récent ajout au Temple de la renommée de la société. Sur l’épisode de cette semaine de La bosse, Le frère de l’histoire de Kane, The Undertaker, a semblé informer Kane personnellement qu’il sera intronisé au Temple de la renommée dans le cadre de la promotion 2021.

« C’est vraiment mon honneur d’annoncer que vous, Kane, serez le prochain intronisé au WWE Hall of Fame, la promotion de 2021 », a déclaré Taker à son vieil ami. « Bien mérité, bien mérité, et je ne pourrais pas être plus fier de toi, frère. »

Quand Kane a demandé si le Dead Man était sérieux, The Undertaker a ajouté: « Je suis vraiment sérieux. Il n’y a pas de Hall of Fame sans Kane. Je peux vous le promettre. Vous êtes l’homme. »

« Cela signifie beaucoup. Merci beaucoup, » répond Kane, semblant retenir ses larmes. Dans un tweet ultérieur, Kane a écrit: « Wow! C’est le plus grand honneur que toute superstar @WWE puisse espérer. Parfait que @undertaker ait livré la nouvelle. MERCI !! »

Wow! C’est le plus grand honneur que tout @WWE superstar pouvait espérer. Parfait ça @pompes funèbres a livré la nouvelle. MERCI!! https://t.co/E1FkXbUxBF – Kane (@KaneWWE) 24 mars 2021

Glenn Jacobs a eu une carrière extraordinaire dans la lutte professionnelle. Avant de devenir la Big Red Machine, Jacobs a d’abord dépeint le dentiste de lutte Isaac Yankem DDS et a été impliqué dans une querelle avec la légende de la lutte Bret « The Hitman » Hart. Quand Kevin Nash a quitté la WWE peu de temps après, Jacobs a été relooké pour ressembler au personnage de Nash, Diesel, et a été présenté au public de la WWE sous le nom de « New Diesel ». Aucun de ces personnages n’était censé avoir une longue durée de vie, mais étant donné les capacités de Jacobs, la société trouverait assez tôt un autre moyen de l’utiliser.

En 1997, Jacobs a fait ses débuts au personnage de Kane en attaquant The Undertaker dans un match en cage de haut niveau. Comme expliqué sur WWE TV, Kane est le plus jeune demi-frère de The Undertaker qui serait mort dans un incendie tragique dans une maison avec leurs parents – accusant The Undertaker pour l’incident, Kane est de retour avec l’aide de son vrai père Paul Porteur pour mettre un terme au règne de son grand frère dans la lutte professionnelle. Tout cela semble absolument insensé sur papier, mais d’une manière ou d’une autre, Taker et Kane étaient assez qualifiés pour faire fonctionner le concept bizarre.

Bien qu’ils se disputent souvent, Kane et The Undertaker ont également eu un grand succès en tant qu’équipe de tag. Connu sous le nom de Brothers of Destruction, l’équipe remporterait l’or par équipe à la WWE à trois reprises. Les autres distinctions de Kane à la WWE incluent la victoire de trois championnats du monde et la détention du record d’éliminations cumulées du match Royal Rumble à 46. Bien qu’il n’apparaisse que dans une capacité limitée ces jours-ci, Kane a remporté le titre 24/7 lors d’une apparition spéciale en 2019.

Glenn Jacobs a également trouvé le succès en dehors de la lutte. Il a joué le rôle du tueur en série Jacob Goodnight dans le film d’horreur de 2006 Ne vois pas de mal et sa suite de 2014. Plus récemment, il s’est tourné vers la politique, annonçant une candidature à la mairie du comté de Knox, dans le Tennessee. Jacobs remporterait les élections de 2018 et occupe actuellement le poste de maire.

Molly Holly et Eric Bischoff entrent également au Temple de la renommée de la WWE pour la promotion 2021. D’autres noms seront annoncés dans les prochains jours.

Sujets: WWE