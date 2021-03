« The Mandalorian »: 10 connexions avec « The Rise of Skywalker »

« Le mandalorien», La série originale de Disney Plus, se déroule aux confins de la galaxie de Guerres des étoiles, six ans après Boba Fett, un chasseur de primes d’origine mandalorienne, poursuit Han Solo dans la suite « L’Empire contre-attaque » (« L’Empire contre-attaque » dans sa langue d’origine).

Cette série créée par Jon Favreau, a non seulement donné aux fans la chance de rencontrer des personnages et des éléments emblématiques de la franchise, mais aussi d’explorer des coins inattendus de l’univers et de rencontrer de nouveaux héros et méchants qui poseraient des problèmes aux protagonistes.

Lors de la première de Épisode 7 de « Le mandalorien« , pour beaucoup, il semblait que cela avait quelque chose à voir avec l’arrivée de «Star Wars: La montée de Skywalker» aux théâtres. Grogu a fait ses débuts avec un pouvoir de Force unique qui sera plus tard vu dans le film de la saga Skywalker, reliant inextricablement les deux pièces épiques de la franchise Guerres des étoiles.

Combien plus de la série phare de Disney Plus est-il apparu dans le film jusqu’à présent? Il s’avère qu’il y a des morceaux partout, parce que Jon Favreau, David Filoni et le reste de la Groupe d’histoire Lucasfilm ont travaillé dur pour le connecter à tous les aspects de l’univers de Guerres des étoiles, y compris trilogie suite.

LE MANDALORIEN ET SES 10 CONNEXIONS À LA MONTÉE DE SKYWALKER

10. La force de guérison

Grogu utilise également le pouvoir de guérison de Rey (Photo: Disney Plus)

L’une des compétences du Obliger plus important que Grogu a montré dans « Le Mandalorien » est d’aider à guérir les autres, comme quand il a guéri la blessure de Greef Karga et lui a sauvé la vie. Ses débuts en streaming ont coïncidé avec la sortie de « La montée de Skywalker », non seulement en a fait un canon, mais a également donné à la série et au film un lien fort.

Tout en guérissant le Obliger existe depuis un certain temps dans « Star Wars Legends », est un pouvoir qui n’a été vu jusqu’ici que dans les médias produits pour le Univers Star Wars pour Disney. Les personnages qui peuvent le jouer jusqu’à présent ont été Grogu, roi Oui Ben solo.

9. Rouge cinq

X Wing (Photo: Star Wars)

Fans de « Guerres des étoiles » se sont réjouis quand ils ont vu un X-wing familier à la fin du saison 2 de « Le Mandalorien ». Il n’y avait qu’une seule personne qui volait Rouge cinq à l’époque, et il avait un sabre laser vert, une main gantée noire et une coupe de cheveux enfantine. C’est vrai, le héros et le vétéran de la franchise Luke Skywalker était venu pour sauver la situation et s’entraîner Grogu.

Son célèbre starfighter ferait une autre apparition des décennies plus tard dans « La montée de Skywalker », quand comme dans les marais de Dagobah, le X-wing de Luke J’étais au fond de la mer devant Ahch-To. Cette fois, il a pu le soulever lui-même, ce qu’il a fait pour fournir roi un moyen de se rendre Exegol et vaincre le empereur une fois pour toutes.

8. Recours à des personnes sensibles à la force pour la régénération de Palpatine

Palpatine relancé dans « Star Wars: The Rise of Skywalker » (Photo: Lucasfilm)

Au début de la série, Le client chercher Grogu pour sa sensibilité à Obliger, cherchant à extraire une partie de son ADN pour l’utiliser dans une expérience mystérieuse. L’objectif de Moff Gideon est très similaire, et dans le saison 2 réussit là où le loyal impérial a échoué, acquérant une partie de la ADN de Grogu à des fins néfastes, qui, selon certains fans, peuvent aider à la régénération du Empereur Palpatine.

La Trilogie suite déjà montré le Premier ordre enlèvement d’individus sensibles Obliger Quoi Finlandais pour remplir leurs rangs. Finlandais mène un assaut au sol contre un Star Destroyer parce qu’il a un «sentiment» et sa sensibilité à Obliger l’aide à porter un coup décisif contre la flotte de la Commande finale.

7. Transfert de conscience de Snoke et Palpatine

Snoke est tué dans « The Last Jedi » de Kylo Ren (Photo: Star Wars / Lucasfilm)

En échange de réparations dans Nevarro, j’envoie accepte d’infiltrer une installation impériale avec Face à la dune Oui Greef Karga, mais ce qui est censé être un ancien avant-poste est secrètement une installation scientifique. Ce qu’ils trouvent ne fait pas un effort d’imagination pour penser que les expériences dans les installations sont liées aux événements de « La montée de Skywalker ».

Ils trouvent un enregistrement du Dr Pershing, qui mentionne le besoin d’un donneur de sang qui a un « nombre élevé de M« , Une référence à la midichloriens, les formes de vie microscopiques qui existent dans toutes les cellules vivantes qui aident à faciliter la communication avec le Obliger.

Cette référence, lorsqu’elle est combinée avec la vue de plusieurs cuves de clonage, indique que ce pourrait être là où les corps ont été cultivés de sorte que Palpatine les habitera ou les contrôlera, comme le Chef suprême Snoke.

6. Génie génétique et clonage

Kuiil (Photo: Disney Plus)

Lorsque vous interagissez pour la première fois avec Kuiil, j’envoie découvrir que Ugnaught ils avaient quelque chose à voir avec le génie génétique lorsque vous utilisez le mot « Strandcast » décrire Grogu. La façon dont Kuiil l’explique, Grogu est « trop ​​moche » pour être un strandcast, mais l’utilisation du nouveau terme dans la franchise de Guerres des étoiles souligne l’utilisation continue du clonage par Impérial datant de l’époque du « Clone Wars « .

Dans « La montée de Skywalker », Palpatine il est revenu grâce à une utilisation inventive du clonage, mais pas pour son propre corps. Vous avez créé divers vaisseaux pour que votre conscience habite. Les fans savent précisément que Snoke c’était un clone en raison du nombre de clones de Snoke inutilisés qui sont équilibrés dans des cuves en Exegol.

5. Faisceaux blaster jaunes

Blasters à rayons jaunes (Photo: Lucasfilm)

Il y a eu une variété de faisceaux blaster utilisés dans la franchise, les couleurs les plus courantes étant le rouge et le vert, leur teinte permet de distinguer l’ami de l’ennemi. Dans la deuxième saison de « Le Mandalorien », alors qu’ils étaient sur la planète Trask, Bo-katan Oui Koska Reeves et son équipage portent des rayons jaunes, qui semblent uniques et rares.

Pendant qu’ils recherchent le chercheur de chemin Sith dans Mustafar, Kylo ren se battre parmi une foule de pèlerins qui protègent le château de Dark Vador, et l’infanterie de la Premier ordre derrière lui tire des faisceaux blaster jaunes, indiquant peut-être que 30 ans après « Le Mandalorien », ce ton est abondant.

4. Papillons bleus et Ben Solo

Grogu, Ben Solo et les papillons bleus (Photo: Lucasfilm)

Lorsque Grogu Oui Din Djarin ils vont à Tython, c’est dans l’espoir que le petit utilisateur du Obliger peut utiliser la pierre de visée pour envoyer un signal à n’importe quel Jedi restant dans la galaxie. Alors que Grogu il s’assoit sur la pierre et semble entrer dans un état méditatif semblable à une transe, des papillons bleus commencent à l’entourer.

Il est possible qu’un adepte du Obliger très important s’est approché de lui. « La montée de Skywalker « présente aux fans Ben solo après quoi Kylo ren abandonne son identité Sith et embrassez le côté léger. Dans le film, c’est peut-être la seule fois Ben apparaît à l’écran.

Cependant, dans un épisode spécial de « Star Wars Roll Out » pour la chaîne officielle de Youtube de Enfants Star Wars, Ben solo il est entouré de papillons bleus. Il est possible qu’à 4 ou 5 ans, Ben Solo ait contacté Grogu à travers l’espace et le temps, comme il l’a fait avec roi.

3. Lois galactiques et reprogrammation des droïdes

C-3PO se reprogrammant lui-même (Photo: Lucasfilm)

Pendant le temps de j’envoie avec Kuiil, l’ingénieur est en train de recâbler IG-11, un dangereux droïde assassin qui croit qu’il sera un drone domestique parfait capable de garder Grogu en sécurité. Il est capable de reprogrammer les fonctions de base de IG-11 « En vertu des statuts de la Nouvelle République », impliquant que le nouvel organe directeur devait réécrire certaines des lois galactiques après la chute de l’Empire.

Il y avait déjà un précédent pour les gouvernements dictant la programmation des droïdes. Dans « La montée de Skywalker », la mémoire de C-3PO doit être redémarré avant de pouvoir parler la langue du Sith. Quand l’Empire a été créé, Palpatine a ordonné qu’aucun droïde ne soit autorisé à parler la langue ancienne, et sa programmation a été modifiée en conséquence.

2. Coiffure du roi

La coiffure de Rey avec trois nattes (Photo: Lucasfilm)

Dans l’épisode de la saison 2 « Le siège », dans lequel j’envoie Oui Grogu ils retrouvent leurs vieux amis Greef Karga Oui Face à la dune dans Nevarro, Grogu est envoyé passer du temps avec certains enfants dans une école pendant j’envoie prend un emploi secondaire en échange de réparations sur son bateau.

Au fur et à mesure Grogu s’adapte à la leçon, les humains qui l’entourent réagissent à différents niveaux de maturité à l’addition la plus récente et la plus verte de sa classe. Une fille assise derrière lui porte ses cheveux dans la même coiffure à trois chignons que roi cherche des « La montée de Skywalker », une apparence qu’il n’avait pas portée depuis « Le réveil de la force ».

1. Navires mandaloriens à la rescousse

Combattant Mandalorian Fang (Photo: Star Wars)

Bien que les fans doivent attendre le saison 3 Pour voir le monde natal du Mandalorien, ils ont obtenu des morceaux de l’histoire mandalorienne de divers personnages de la série, tels que L’armurerie, Bo-katan, Moff Gideon et, bien sûr, le vôtre Din Djarin.

Même si Mandaloriens et les Jedi ont des antécédents d’effusion de sang les uns avec les autres, lorsque Lando Calrissian doit rassembler des alliés de la Résistance pour combattre les Commande finale, Les Mandaloriens ils répondent à l’appel. Comme on peut le voir sur plusieurs plans, un Combattant Mandalorian Fang fait partie des milliers de navires qui viennent en aide à Poe Dameron et la flotte de la Résistance.