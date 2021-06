Bill Murray a accueilli à bras ouverts les fans des Cubs de Chicago au Wrigley Field !

Pour marquer le premier match à pleine capacité de l’équipe sur leur terrain pour la première fois depuis le début de la pandémie, l’acteur de 70 ans a chanté «Take Me Out to the Ball Game» pendant le match à domicile vendredi.

Dans une vidéo partagée avec le responsable des Cubs Twitter, l’acteur a enfilé une chemise imprimée bleu marine avec la casquette de baseball de l’équipe pour montrer son soutien à l’équipe de sa ville natale en tant que chef d’orchestre invité.

« C’est ce que ça fait d’être à 100 % ! » il a applaudi dans le micro pendant. «Et nous allons être plus forts à partir de maintenant jusqu’au dernier retrait en début de neuvième manche. Entendu? Faisons peur à ces cardinaux ! Faisons-leur peur ! Très bien, chantons cette chanson une fois de plus.

Murray a ensuite dirigé une version acapella de la chanson classique, rassemblant les fans pour se joindre au plaisir et pour que les Cubs marquent quelques points supplémentaires. Les acclamations ont été couronnées de succès, alors que les Cubs ont battu les Cardinals de St. Louis lors de leur match, se terminant par une victoire de 8-5 pour l’équipe locale.

Bill Murray. Nuccio DiNuzzo / Getty Images

Le natif de Chicago et super fan des Cubs a eu d’innombrables rencontres virales au fil des ans, y compris des moments spéciaux au Wrigley Field.

En octobre 2017, il a joué un grand rôle en aidant un couple à révéler sa grossesse à ses parents. Lors d’un match éliminatoire des Cubs, il est apparu aux côtés du couple dans une vidéo, regardant directement la caméra avant de dire: « Hé, j’ai des nouvelles pour vous… vous allez être grands-parents! »

Robbie Schloss, qui a partagé la vidéo sur Instagram, a déclaré AUJOURD’HUI par e-mail qu’il avait pu signaler l’acteur de « Groundhog Day » après le match, au cours duquel il a chanté « Take Me Out to the Ball Game » pendant la septième manche, et lui a demandé la faveur qui a abouti à une annonce de grossesse inoubliable.

Il est clair que bon nombre des plus grands moments de Murray à Wrigley Field tournent autour de la chanson classique de 1908, d’une manière ou d’une autre. En 2016, l’acteur a interprété la chanson avec un peu de torsion lors d’un match des World Series entre les Cubs et les Indians de Cleveland.

Au cours de la septième manche du match 3 de la série, Murray a donné à la chanson un tour de Daffy Duck lors de son interprétation en tant que chef invité.

« Et pour chanter les paroles justes, ‘Emmène-moi avec la foule !’ vous devez le chanter comme notre plus grand artiste américain, M. Daffy Duck », a-t-il déclaré. « Alors je veux que tu le vaporises, et ne le dis pas! »

Murray et ses chants d’étirement de septième manche pourraient en fait être le porte-bonheur des Cubs. Quatre matchs après son interprétation de Daffy Duck, les Cubs de Chicago ont remporté les World Series pour la première fois depuis 1908.