Round Up : qu’est-ce qui a été annoncé chez Ubisoft Forward ?

Tout le PS5, PS4 révèle.

Ubisoft a été le prochain grand éditeur à se lancer sur la scène numérique au cours de cette semaine environ de révélations sur les jeux, apportant avec lui de nombreux titres AAA en monde ouvert. Beaucoup de ces jeux arriveront sur PlayStation 5 et PS4, nous avions donc beaucoup à découvrir. Pour ceux qui ont raté la vitrine, cependant, vous vous demandez peut-être ce qui s’est réellement passé. Ne vous inquiétez plus car voici toutes les annonces PS5 et PS4 du dernier Ubisoft Forward.

Toutes les annonces PS5, PS4 Ubisoft Forward

Avatar: Frontiers of Pandora annoncé pour PS5, à venir 2022 d’Ubisoft

Rainbow Six Extraction arrive en septembre sur PS5, PS4

Riders Republic en selle sur PS5, PS4 à partir du 2 septembre

Far Cry 6 DLC mettra en vedette les méchants précédents, y compris Vaas

Le contenu téléchargeable et les mises à jour d’Assassin’s Creed Valhalla se poursuivront jusqu’en 2022

Just Dance 2022 tuera sur PS5, PS4 en novembre

