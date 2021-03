Des jeux sur console aux jeux en ligne: évolution au nom d’Internet

L’histoire du jeu en ligne remonte à certains des premiers ordinateurs centraux. Au fur et à mesure de la création des réseaux, des jeux ont également été conçus pour les tester. De la NASA au MIT, les jeux ont été développés et testés au fur et à mesure de l’évolution des ordinateurs et d’Internet.

Ici, nous allons plonger dans une leçon d’histoire. L’histoire du jeu en ligne.

Les humbles débuts du jeu en ligne

1940

L’exposition universelle de 1939–1940 nous présente Nimtron. Un ordinateur vous permettant de jouer au jeu mathématique de NIM.

1951–1952

Nous avons maintenant le premier jeu vidéo. NIMROD, créé en 1951. Il s’agissait d’une évolution du jeu présenté à l’exposition universelle. Peu de temps après, nous recevons notre deuxième jeu vidéo. OXO, créé en 1952.

1962

Cela constitue un tournant dans le jeu. Avec la création de Spacewar, nous avons maintenant le premier jeu jouable sur plusieurs stations.

1966-1967

La première console de jeu à domicile, « The Brown Box », est sortie. La console ne décolle pas, car elle est un peu en avance sur son temps.

Au cours de cette même période, les jeux d’arcade commencent à attirer l’attention des Américains. Sega et Taito sortent les jeux Periscope et Crown Special Soccer.

Il n’a pas fallu longtemps pour réaliser que jouer seul à un jeu n’est pas aussi amusant que de jouer avec ses amis.

L’effet de réseau dans les ordinateurs n’est pas un nouveau concept, bien qu’il soit l’un des derniers mots à la mode dans les startups. L’effet de réseau a été un désir naturel dans les ordinateurs. On le voit dès les premiers matchs.

L’ère moderne du jeu

Depuis le début des années 2000, les capacités Internet ont explosé et la technologie des processeurs informatiques s’est améliorée à un rythme si rapide que chaque nouveau lot de jeux, de graphiques et de consoles semble faire exploser la génération précédente. Le coût de la technologie, des serveurs et d’Internet a tellement chuté qu’Internet à la vitesse de l’éclair est désormais accessible et banal, et 3,2 milliards de personnes à travers le monde ont accès à Internet. Selon le rapport de l’ESA sur l’industrie des ordinateurs et des jeux vidéo pour 2015, au moins 1,5 milliard de personnes ayant accès à Internet jouent à des jeux vidéo. Cette évolution a aussi affecté les jeux de paris, où on voit de nos jours des casinos en ligne, tel que Casino777.

Les vitrines en ligne telles que Xbox Live Marketplace et la chaîne boutique Wii ont totalement changé la façon dont les gens achètent des jeux, mettent à jour des logiciels, communiquent et interagissent avec d’autres joueurs, et les services de réseau comme le PSN de Sony ont aidé le jeu multijoueur en ligne à atteindre des sommets incroyables.

Chaque nouveau lot de jeux, de graphiques et de consoles semble faire sauter la génération précédente hors de l’eau.

La technologie permet à des millions de personnes dans le monde de profiter du jeu en tant qu’activité partagée. Le récent rapport sur les jeux de l’ESA a montré que 54% des joueurs assidus estiment que leur passe-temps les aide à se connecter avec des amis, et 45% utilisent le jeu comme un moyen de passer du temps avec leur famille.