"Fortnite" Jouer sur Steam : voici comment ça marche

Vous gérez votre ludothèque via Steam et souhaitez jouer à « Fortnite : Battle Royale », mais ne le trouvez pas là-bas ? Vous pouvez lire dans notre guide pourquoi il en est ainsi et comment vous pouvez toujours jouer au tireur touché via le service.

Pour les joueurs sur PC, la plate-forme Steam de Valve est un moyen très pratique de gérer tous les jeux en un coup d’œil. La plupart des jeux apparaissent via le service de jeu, apparaissent clairement dans votre propre bibliothèque de jeux après l’installation, peuvent être démarrés à partir de là et apportent des fonctions utiles telles que la superposition Steam, la prise en charge du contrôleur Steam et le service de streaming Steam Link avec lequel l’image peut être diffusé sur la télévision ou sur les smartphones.

Cependant, tous les jeux ne sont pas disponibles sur Steam – et « Fortnite » en fait partie.

C’est pourquoi il n’y a pas de version Steam de « Fortnite : Battle Royale »

Sur PC, le jeu ne peut être lancé que via l'Epic Launcher d'Epic Games, qu'il faut donc installer.





Epic Games aime garder les héros « Fortnite » près d’eux – avec leur propre lanceur.



Image : © Jeux épiques 2018



De cette façon, les développeurs gardent plus de contrôle sur leur jeu et, surtout, n’ont pas à payer de frais à l’opérateur Steam Valve. Pour la même raison, il existe également des jeux Blizzard tels que « Overwatch » et « World of Warcraft » pas sur Steam, Ubisoft, Electronic Arts et d’autres grands éditeurs ont également des jeux qui n’apparaissent que via des lanceurs internes.

En quelques étapes simples, vous pouvez vous assurer que vous pouvez toujours démarrer « Fortnite » à partir de Steam.

Voici comment ajouter « Fortnite » à Steam

Installez d’abord Epic Launcher, mais ne le démarrez pas. Ensuite, ouvrez Steam et cliquez sur le bouton dans le coin inférieur gauche de l’écran « Ajouter un jeu » et dans le menu qui s’ouvre « Ajouter un jeu non Steam » et puis sur « Rechercher ».

Rechercher le fichier « FortniteClient-Win64-Shipping.exe ». Dans notre cas, c’était sous « C:Program FilesEpic GamesFortniteFortniteGameBinariesWin64 », la lettre du lecteur ou le chemin du dossier « Fortnite » peut être différent pour vous. Si nécessaire, recherchez au préalable le fichier à l’aide de la fonction de recherche de votre PC afin de connaître son emplacement de stockage.

Une fois que vous l’avez trouvé, cliquez pour terminer « Ajouter les programmes sélectionnés ». Le fichier de démarrage est maintenant dans votre bibliothèque Steam avec son nom complet, via Clic-droit et sélection du point « Propriétés » Dans le menu qui apparaît, vous pouvez le renommer en plus joli « Fortnite ».

En un clic sur « Jouer » vous démarrez le jeu comme vous en avez l’habitude avec les autres jeux Steam. Ensuite, cependant, Epic Launcher s’ouvre toujours en premier, où vous devez vous reconnecter séparément avec vos données d’accès Epic Games. Après cela, il peut y avoir une mise à jour « Fornite » via le lanceur, mais elle entre immédiatement dans le jeu.

La superposition de vapeur peut être utilisée avec « Fortnite »

Si vous démarrez « Fortnite » avec cette méthode via Steam, vous pouvez utiliser la superposition Steam via la combinaison de touches définie (par défaut : Shift + TAB) depuis le jeu et, par exemple, prendre des captures d'écran et des vidéos en utilisant les raccourcis clavier spécifiés dans Vapeur. « Fortnite » vous demande également lorsque vous le démarrez via Steam si vous souhaitez lier vos amis Steam au jeu – cela peut faciliter le démarrage des matchs ensemble.





La superposition Steam fonctionne avec « Fortnite: Battle Royale ».



Image: © Steam / Capture d’écran ACTIVER 2018



Pas sans embûches : « Fortnite » avec Steam Link & Steam Controller

Quant à savoir si le contrôleur Steam, le mode « Big Picture » et Steam Link sont compatibles avec « Fortnite », il existe des informations très contradictoires parmi les joueurs « Fortnite » sur Internet – la manette de jeu et le service de streaming semblent être destinés à certains joueurs pour fonctionner en douceur, pas pour les autres. Il est donc temps de l’essayer.

Le fait que certaines fonctions puissent ne pas fonctionner correctement est dû au fait que jouer à ce type de « Fortnite » sur Steam n’est bien sûr qu’une solution provisoire. Pour les raisons mentionnées, le jeu n’apparaîtra probablement pas entièrement fonctionnel sur Steam.