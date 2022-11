Les 7 nouvelles les plus attendues de MIUI 14

Nous passons en revue les fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs de ce que sera la prochaine version de MIUI.

Ce n’est pas la première fois qu’Andro4all parle de MIUI 14. À d’autres occasions, nous avons déjà écrit sur les nouvelles que MIUI 14 intégrera et nous les avons partagées avec vous Avec chaque petit détailmais peut-être n’avons-nous pas cessé de sonder ce que les utilisateurs disent de ce qu’ils en attendent.

Pour cette même raison, nous avons décidé que, dans cet article, nous allons nous concentrer sur la nouvelles les plus attendues de MIUI 14. Nous allons séparer le bon grain de l’ivraie et essayer de fournir un résumé approximatif et détaillé de ce qui est le plus attendu de cette itération de l’interface.

Les nouvelles les plus attendues de MIUI 14

Il y a six mois, le développement de MIUI 14 a commencé. Depuis lors, nous avons vu des fonctionnalités très intéressantes sur le chemin qui vont être ajoutées à la couche de personnalisation. Dans les médias liés à Xiaomi, on parle de « la meilleure expérience visuelle à ce jour » proposée par le constructeur.

Qu’il soit clair que cela pas une revue exhaustive à tout ce que la nouvelle version de la couche de personnalisation de Xiaomi apportera aux téléphones Android. Il s’agit uniquement de se concentrer sur les fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs.

Adieu la publicité et les bloatwares

C’est peut-être l’un des aspects qui a été le plus discuté lorsqu’il s’agit de parler des raisons pour lesquelles MIUI ne l’aime pas. Adieu les bloatwares et la publicité Xiaomi est une réalité dans MIUI 14. Allez, quoi Les publicités sont terminées et le nombre d’applications système préinstallées sera considérablement réduit.

Si nous prêtons attention à ce que dit le fabricant, au total il n’y aura que 8 applications système dans MIUI 14 : téléphone, messages (pouvant être échangés contre des messages Google dans certaines régions), sécurité, horloge, paramètres, appareil photo, Mi Store et mon navigateur Web. Xiaomi a en effet a comparé le nombre d’applications système de MIUI 14 avec celles de One UI et iOS dans une image publicitaire.

En Chine, en effet, il n’y a que 7 applications préinstallées sur les téléphones du cabinet. Nous supposons que les 8 que nous recevrons sur le marché mondial sont dus à des particularités entre les régions, plutôt qu’à un souhait exprès du fabricant.

Synchronisation avec Google Photos

Depuis le 24 octobre dernier, il est déjà possible de migrer des photos de Xiaomi Cloud vers Google Photos, car la firme chinoise va fermer son service cloud. Avec l’arrivée de MIUI 14 La galerie Xiaomi se synchronisera automatiquement avec Google Photoscomme nous vous l’avons déjà dit il y a quelques temps.

A l’époque Xiaomi disait que ce mouvement était dû à un décision d' »améliorer le logiciel et l’expérience produit » pour ses utilisateurs, Google recevant avec beaucoup d’enthousiasme les nouveaux arrivants de Xiaomi Cloud.

Les raisons n’ont jamais été précisées. pour lequel le constructeur a fermé son service cloud. Il est peu probable que nous les découvrions à l’avenir.

Nouveau langage de conception

Avec MIUI 14 un interface totalement renouvelée. L’aspect visuel va être complètement repensé, pour lequel Xiaomi assure avoir écouté les souhaits de ses utilisateurs.

Apparemment, l’un des changements les plus importants se concentre sur pouvoir utiliser le smartphone d’une seule main. En raison de l’augmentation de la taille des terminaux, il est de plus en plus difficile de le faire, donc Xiaomi se concentre là-dessus selon des médias tels que Xiaomiui.

Reconnaissance de texte dans les photos

C’est certainement un une des fonctions les plus intéressantes et les plus attendues par les utilisateurs. Pour l’instant, il semble qu’il devra être activé manuellement et, apparemment, cela permettra aux utilisateurs de Xiaomi de se passer de Google Lens et d’utiliser la reconnaissance de texte sans installer d’applications supplémentaires.

Pour l’instant, il n’y a pas plus d’informations à ce sujet.

Le coffre-fort d’applications est de retour

Avec MIUI 14 le coffre-fort d’applications revient au premier plansitué à gauche de l’écran d’accueil (à l’endroit où Google Discover est traditionnellement placé).

Si vous n’avez jamais pu essayer cette fonction, il s’agit essentiellement d’une fenêtre dans laquelle on retrouve accès direct aux applications les plus utilisées et à d’autres fonctions qui peuvent nous être utiles, telles que les rendez-vous notés sur le calendrier et les informations météorologiques.

Le coffre-fort d’applications bénéficiera grandement du nouveau langage de conception de Xiaomi et il aura une apparence complètement renouvelée. MIUI 14 nous permettra également de choisir entre le coffre-fort et Google Discover à placer à gauche de l’écran d’accueil.

Protection contre les virus et les arnaques

MIUI 14 aura un système de protection qui avertira l’utilisateur lorsqu’une application présenter un risque élevé pour l’intégrité du terminal. L’utilisateur sera également averti lorsqu’il recevra des messages texte pouvant être une arnaque, ce qui est très utile compte tenu des escroqueries par hameçonnage qui circulent par SMS.

