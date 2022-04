Tous les changements de look Harry Potter d’Emma Watson jusqu’à présent

Il y a des stars qui imposent leur présence partout où elles vont. Oui Emma Watson ne fait pas exception : depuis son ascension vers la gloire en 2001 grâce à la saga Harry Pottera porté une allure aussi élégante que simple a su créer une tendance. Aujourd’hui l’actrice fête ses 32 ans, nous passons donc ici en revue tous ses changements de look devenus iconiques. Découvrez les images ci-dessous!

+ Emma Watson : 9 relookings

9. Naturel

23 août 2000à Londres, on savait qui jouerait les personnages principaux de l’adaptation des romans de JK Rowling. dans la peau de Hermione Grangerressortir Emma Watson. En plus de son talent et de son charisme évidents, elle s’est révélée détentrice d’une beauté unique : ses cheveux bruns et ses ondulations caractéristiques lui donneraient une prestance sans pareille.

8. Sa croissance

Une des particularités qui fait Harry Potter une saga attachante est la possibilité de suivre de près la croissance de ses protagonistes. Non seulement Harry, Ron et Hermione ont évolué, mais les acteurs qui leur ont donné vie aussi : Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. C’est ainsi qu’on parvient à percevoir ses différents changements de look : son passage à l’adolescence s’est fait avec des cheveux un peu plus clairs et une frange classique.

7. à la mode

Emma Watson est devenue une véritable célébrité dès son plus jeune âge. Cependant, il s’est montré à la hauteur et son comportement a très bien accompagné son ascension vers la gloire à l’adolescence. Il a assumé son rôle de icône du tapis rouge et jusqu’en 2009, il faisait partie de la Semaine de la mode à Paris. En assistant au défilé Chanel, elle a été éblouie par un changement choc : ses cheveux étaient désormais lisses et blond platine.

6. Polyvalent

Cette année-là, Emma Watson a volé les regards avec ses cheveux complètement clairs, très différents de ce à quoi elle était habituée jusque-là, où elle arborait des tons plutôt naturels et bruns. Elle l’a rapidement surprise à nouveau avec un autre changement dans son apparence : elle a teint ses cheveux d’une couleur sombre et a commencé à porter des chignons à chaque occasion. Ce serait le fin d’étape.

5. Les avantages d’être invisible

En 2011, Emma Watson commencerait à enregistrer Les avantages d’être invisiblele film dans lequel il a joué avec Logan Lerman et Ezra Miller qui est disponible en Netflix. Mais un an avant le tournage, l’actrice née à Paris a séduit le monde avec son changement choquant : elle s’est coupée les cheveux comme jamais auparavant et a exposé son visage, mettant en valeur ses traits.

4. Classique

Lorsque ses cheveux ont commencé à pousser, Emma Watson a opté pour un look classique mais non moins élégant et imposant pour cela. Leurs coiffures, froncées ou tombantes sur les épaules, étaient mises en valeur par une couleur chocolat qui soulignait davantage leurs sourcils marqués et leur maquillage. Et, comme d’habitude, elle a continué à porter ses ondes qui l’ont accompagnée depuis son ascension vers la gloire en Harry Potter.

3. Avec une frange

La différence réside dans les détails : Emma Watson a une fois de plus prouvé qu’elle était l’une des célébrités les plus sophistiquées de 2018, lorsqu’elle a incorporé une frange très courte mais distinctive dans son look. Tenues basiques, maquillage à peine perceptible et coiffure impeccable ont fait de ce changement d’image l’un des plus inoubliables de l’interprète d’Hermione Granger depuis son premier film populaire jusqu’à aujourd’hui.

2. Retour aux sources

Il est devenu clair que l’actrice ne peut pas laisser ses cheveux dans le même style pendant plus de quelques années. En ce sens, en 2021, il revient à sa couleur brune naturelle -comme dans les années 2000- et porte une coupe mi-longue qui lui donne un look complètement renouvelé. Et, comme toujours, ses vagues étaient là pour lui donner son cachet distinctif.

1. Nouvelles

L’une des dernières fois qu’Emma Watson s’est montrée publiquement, c’était au BAFTA 2022, les Oscars britanniques. Elles ont eu lieu en mars, à Londres, et sont apparues dans une robe noire et blanche, des accessoires argentés et un look différent : accompagnées de boucles, ses cheveux sont désormais foncés à la racine et les mèches deviennent blondes vers les pointes.

