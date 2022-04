Will Smith démissionne de l’Académie des Oscars pour gifle

Dans une nouvelle déclaration publiée vendredi 1er avril, l’acteur de 53 ans a déclaré qu’il avait « directement répondu » à l’avis d’audience disciplinaire de l’Académie et qu’il « accepterait pleinement toutes les conséquences » de ce qui s’était passé.

« Mes actions lors de la présentation de la 94e cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables », a-t-il poursuivi.

« La liste de ceux que j’ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, beaucoup de mes chers amis et proches, tous ceux qui sont présents et un public mondial à la maison.