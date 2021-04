Qui est Khaby Lame, le tiktoker italien qui a gagné 3 millions de followers en une journée

En haut TIC Tac il compte 6,3 millions d’adeptes mais ses vidéos voyagent déjà beaucoup plus vite que son nombre d’abonnés. Khaby Lame a seulement 21 ans et est l’un des créateurs italiens les plus réussis sur la plate-forme chinoise de partage de vidéos. Non seulement cela: ses clips ironiques amassent plus de vues que les vidéos de la plupart des influenceurs des plateformes les plus établies ne peuvent en accumuler.

Croissance explosive

Né au Sénégal en 2000 et vivant à Chiavasso avec sa famille, le garçon fait à juste titre sensation pour la croissance explosive de son profil le mois dernier: si jusqu’en mars Khaby Lame pouvait déjà se vanter d’un million de followers, le nombre est passé à 2 millions début avril, et puis ne s’arrête jamais: en une semaine les followers sont devenus 3 millions et, quelques heures après la vidéo de merci pour le jalon qui vient d’être atteint, le chiffre a plus que doublé.

Ce que fait Khaby Lame sur TikTok

La qualité qui a rendu Lame si populaire sur TikTok est sa capacité innée blague sur chaque situation. Parmi ses vidéos les plus populaires ces derniers temps, il y a le point, ou des collages dans lesquels commente avec sa réaction dans la vidéo d’autres clips qui sont devenus populaires sur les réseaux sociaux: dans ces contenus, Lame parvient à totaliser des dizaines de millions de vues pour sa capacité à exprimer principalement la consternation et l’incrédulité face aux absurdités de TikTok.

Dans ses clips, cependant, Lame s’avère capable de se lancer dans des imitations et des réinterprétations qui interceptent parfaitement l’esprit des utilisateurs de TikTok. La catégorie est celle de la comédie et le style est typique de nombreux créateurs qui, avec peu de moyens mais une créativité et une expressivité infinies, se recyclent dans de multiples rôles. Lame, d’ailleurs, le déclare ouvertement dans la biographie de son profil: si « vous voulez rire vous êtes au bon endroit ».

Succès aux USA

Khaby Lame fait partie des créateurs noirs qui réussissent à réussir malgré que TikTok ait du mal à améliorer le contenu de la communauté noire. Parmi les raisons de l’enthousiasme suscité par son contenu, il y a aussi le fait que Khaby il n’est pas forcément proposé au public de son pays. Les mailles sont souvent silencieuses et même dans les contenus parlés en italien, il ne dédaigne pas d’utiliser l’anglais pour s’exprimer: ces éléments ont permis à ses clips de traverser les frontières italiennes et de se proposer partout dans le monde. Y compris les États-Unis.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂