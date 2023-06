Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 5 au 11 juin

Un nouveau mois vient de commencer et, ainsi, le plateformes de streaming ils auront une nouvelle opportunité de renouveler leurs catalogues avec de nouvelles séries et films. En ce sens, de 5 au 11 mailes services d’abonnement incorporeront de la fiction telle que Moi, jamais, ma faute soit Décembre 2001. Passez en revue ci-dessous ce qui arrivera à Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+ et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

–Arnold | Série

Date de sortie: 7 juin

Parcelle: Ce documentaire en trois parties relate le voyage d’Arnold Schwarzenegger de l’Autriche rurale au plus haut échelon du rêve américain. Au fil de plusieurs interviews, Schwarzenegger, ses amis, ennemis, collègues et observateurs racontent tout dans une chronique à la hauteur de son image légendaire, de ses jours de bodybuilder à son succès à Hollywood, son passage en tant que gouverneur de Californie, et les hauts et les revers de sa vie de famille.

– Moi, jamais (Saison 4) | Série

Date de sortie: 8 juin

Parcelle: La dernière année arrive et est chargée de doutes sur l’université, de crise d’identité et de béguins. Comment le groupe se prépare-t-il à affronter son avenir ?

– Soyez vous-même | Film

Date de sortie: 9 juin

Parcelle: Merve a choisi le style de vie bohème, mais cela n’a pas fonctionné pour elle. Au bord de l’expulsion, il commence un nouveau travail… et se retrouve dans une situation délicate avec son patron.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

–Sully | Film

Date de sortie: 6 juin

Parcelle: L’histoire de Chesley Sullenberger, un pilote américain qui est devenu un héros après avoir fait atterrir son avion en panne dans la rivière Hudson pour sauver les passagers et l’équipage du vol.

– Ma faute | Série

Date de sortie: 8 juin

Parcelle: Noah doit quitter sa ville, son petit ami et ses amis et emménager dans le manoir de William Leister, le riche nouveau mari de sa mère. Dix-sept ans, fier et indépendant, Noah rechigne à vivre dans un manoir entouré de luxe. Elle y rencontre Nick, son nouveau demi-frère, et le choc de leurs fortes personnalités est évident dès le début. Noah découvre bientôt que derrière l’image d’un fils modèle, Nick cache une vie de combats, de jeux de hasard et de courses de voitures illégales – exactement ce qu’elle a toujours fui. Malgré l’abîme qui les sépare, ils commencent tous les deux à ressentir une attirance irrésistible qui se transforme bientôt en feu pur et en passion débridée.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Le retour de la reine de Versailles | Série

Date de sortie: 8 juin

Parcelle: Après qu’une chute boursière ait presque anéanti la maison de rêve de Jackie, elle et sa famille sont prêtes à retourner dans leur célèbre maison de 90 000 pieds carrés.

– Trump : Sans précédent | Série

Date de sortie: 8 juin

Parcelle: Centrée sur l’ancien président américain Donald Trump, la mini-série en trois parties jette un regard sur les coulisses de la famille Trump pendant la campagne électorale quelques jours avant et après les élections de 2020 et les derniers jours de Trump dans son administration en tant que 45e président de la NOUS

+ Premières sur Star+ cette semaine

– décembre 2001 | Série

Date de sortie: 7 juin

Parcelle: Suivez Javier Cach, un militant politique qui travaille comme conseiller du chef d’état-major, dans un gouvernement erratique aux mains de l’Alliance. Tout au long de l’histoire, les convictions et les désirs de Cach doivent céder la place aux troubles permanents auxquels l’expose la pratique gouvernementale, et affronter l’une des pires crises économiques, politiques et sociales que le pays ait connues de son histoire, avec la démission précoce d’un président, la mort de dizaines d’Argentins à cause de la répression policière, une société qui s’est fait retirer ses économies et l’exception historique de cinq présidents en une semaine.

–Saint X | Série

Date de sortie: 7 juin

Parcelle: Il raconte comment la mort mystérieuse d’une jeune femme, lors de vacances idylliques dans les Caraïbes, crée un effet domino traumatique qui envoie finalement sa sœur survivante dans une recherche dangereuse de la vérité.

– Big Sky (Saison 3) | Série

Date de sortie: 7 juin

Parcelle: La détective privée Cassie Dewell, le shérif Jenny Hoyt et le nouveau shérif Beau Arlen maintiennent l’ordre à Helena, dans le Montana, grâce à leurs compétences d’enquête inégalées. Mais lorsqu’une sortie locale dirigée par le charismatique Sunny Barnes tourne mal, le trio est confronté à son mystère le plus redoutable de tous les temps, celui dans lequel aucun campeur ne peut faire confiance et le danger se cache autour de chaque rocher et arbre.

– La danse commence | Film

Date de sortie: 7 juin

Parcelle: Suivez l’histoire de Carlos et Margarita, qui étaient le couple de tango le plus célèbre et le plus reconnu de leur époque. Aujourd’hui, il reste peu ou rien de cette splendeur, de cette passion qui les a amenés à partager les étapes, les voyages et la vie. Carlos vit à Madrid, profitant de la seconde chance que la vie lui a donnée, et Margarita vit à Buenos Aires, plongée dans la pauvreté et l’oubli, mais avec l’humour qui l’a toujours caractérisée. De manière inattendue, avec leur ami inséparable Pichuquito, le couple entame un voyage à la recherche de réponses, qui les confrontera à leurs souvenirs, leurs peurs, mais surtout, leurs vrais désirs. Ainsi, dans ce voyage fou, ils retrouveront le passé qu’ils ont tant esquivé, mais aussi la vie à l’état pur.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Avatar : La Voie de l’Eau | Film

Date de sortie: 7 juin

Parcelle: Se déroulant plus d’une décennie après les événements du premier film, il raconte l’histoire de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), le danger qui les hante, les efforts qu’ils déploient pour rester en sécurité, les combats qu’ils salaire pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

– Kif | Série

Date de sortie: 7 juin

Parcelle: La série suit Kiff, un écureuil optimiste dont la soif de vivre le mène dans d’innombrables aventures autour de sa ville, avec Barry, son ami lapin facile à vivre. Situé dans un monde où les animaux et les cinglés magiques affrontent ensemble la vie quotidienne, le duo navigue entre l’école, les relations et leur communauté souvent excentrique.

– Flamin’ Hot : la saveur qui a changé l’histoire | Film

Date de sortie: 9 juin (également sur Star+)

Parcelle: Flamin’ Hot : La saveur qui a changé l’histoire suit Richard Montañez, qui, en tant que concierge chez Frito-Lay, a révolutionné l’industrie alimentaire en canalisant ses racines hispaniques pour faire de Flamin’ Hot Cheetos un phénomène culturel populaire mondial.

