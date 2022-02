Est-ce définitif?: Tom Holland a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de jouer à nouveau après sa pause

in

célébrités

Ce qui semblait être de légères vacances aurait fini par être un adieu définitif au jeu d’acteur. Tom Holland revient-il au jeu après sa pause des plateaux d’enregistrement? C’est ce qu’a dit l’acteur !

© GettyTom Holland

Malgré un succès assuré et une carrière en plein essor, Tom Holland vous voulez faire une pause. L’acteur, qui brille dans la dernière fureur de l’affiche du cinéma, Spider-Man : Pas de retour à la maison et Inexploré, a confirmé qu’après une série qu’il doit enregistrer, il doit arrêter la performance. Apparemment, sa décision est due au fait que maintenant, c’est la première fois qu’il n’a pas de contrat exclusif avec Marvel après tant d’années et qu’il peut décider quoi faire de sa vie.

Avec seulement 25 ans Tom Holland obtenu des choses uniques. C’est que, au-delà de la reconnaissance internationale, l’acteur a su démontrer sa polyvalence et fuir le typage de Spider-Man. De même, il est également considéré comme l’une des futures légendes d’Hollywood puisque, à son jeune âge, il en est venu à être considéré comme l’un des meilleurs interprètes de sa génération. Mais, la vérité est qu’il est devant les caméras depuis l’âge de 11 ans et, pour cette raison, il a décidé de s’éloigner pendant un certain temps.

« Je vais enregistrer une série pour Apple, dont je suis très content. Mais je peux dire en toute sécurité qu’après la fin de ce tournage, je vais faire une pause.”, étaient les mots exacts que Holland a utilisés pour notifier sa décision. Cependant, ce qui semblait être de simples vacances s’est avéré être un changement retentissant vers une alternative sans date de retour. En effet, dans une récente interview, il a déclaré que sa décision pourrait être définitive.

« Je ne sais même pas si je veux être acteur», a commencé le Britannique. Puis il a ajouté : « J’ai commencé à jouer quand j’avais 11 ans et je n’ai rien fait d’autre, donc j’aimerais faire d’autres choses.”. Et, pour conclure, il a dit : «J’ai honnêtement une crise de la quarantaine avant la quarantaine”. A tel point que, pour le moment, l’artiste a confirmé ce qu’aucun de ses fans ne voulait entendre : ne se tiendra probablement plus devant les caméras.

Et, cela dit, des milliers de doutes ont commencé à surgir quant à l’avenir de la carrière de Tom Holland. Cependant, ce qui inquiète le plus les fans, c’est s’il reviendra pour Spider-Man 4. Après Pas de retour à la maison L’histoire de Peter Parker a tout pour continuer avec un film à venir, mais la grande question est de savoir si ce sera le Britannique qui y jouera. Après le spiderverse, l’illusion était évidente chez les adeptes du wall-crawler et le revoir pour clore son travail chez Marvel serait épique.

