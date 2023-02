Qu’est-ce que les Fils de la forêt ? Le jeu vidéo qui a fait tomber les serveurs Steam

récemment le jeu vidéoFils de la forêt » vient de faire tomber les serveurs de la plate-forme de jeu Fumer. Le jeu qui est sorti en Early Access, est une suite de ‘‘La forêt », un titre d’horreur de survie qui a été très apprécié lors de sa sortie.

Les téléchargements de jeux ont frappé les serveurs Steam le 23 février en raison d’un trafic massif dû au grand enthousiasme des fans, voyant un grand nombre de téléchargements que Steam n’avait apparemment pas anticipé. La grande sortie de » Son of the Forest » réside dans son premier opus, qui est l’un des jeux les mieux notés sur Steam avec un score de 10 sur 10 et un score de 78 sur Metacritic.

Créé par un développeur indépendant Jeux de fin de soirée Sorti en accès anticipé en 2014, »The Forest » suivait Eric LeBlanc à travers une forêt alors qu’il cherchait son fils. Le principal attrait du jeu est le monde unique et l’aspect de survie qui oblige le joueur à survivre tout en étant traqué par des mutants humanoïdes.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Elden Ring et les jeux les plus vendus sur Steam en 2022







»The Forest » a sorti sa version complète en 2018 avec de très bonnes critiques, et maintenant cinq ans plus tard »Sons of the Forest » est sorti, étant l’une des versions les plus attendues par les joueurs. Le nouveau jeu propose des améliorations telles qu’un gameplay multijoueur sur une île similaire au cadre du premier jeu, également publié pour la première fois en accès anticipé.

D’autres versions récentes comme »Héritage de Poudlard » a également vu un grand nombre de téléchargements à ses débuts, Steam étant prêt pour les achats dans le jeu en raison de la popularité de la franchise ».Harry Potter ». Cependant, je ne m’attendais pas à la même chose avec » Sons of the Forest », provoquant une panne de leurs serveurs pendant une courte période.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Tous les jeux Xbox Game Pass, lesquels arrivent et lesquels partent en 2023

Bien que » Sons of the Forest » ne soit qu’en accès anticipé et ait encore un long chemin à parcourir avant sa sortie complète, le jeu a déjà eu un impact énorme sur sa communauté. L’option de le publier en accès anticipé permet au jeu de s’améliorer tout au long du cycle de développement, les fans pouvant donner leur avis au développeur pour améliorer le titre.

»Sons of the Forest » est maintenant disponible sur Steam.