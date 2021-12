Jacob Batalon est connu pour avoir joué le meilleur ami geek de Peter Parker, Ned Leeds, dans Marvel’s Homme araignée. Le rôle l’a propulsé sous les projecteurs ces dernières années et maintenant les fans veulent savoir combien il gagne en jouant l’acolyte de Spider-Man.

Jacob Batalon est né à Honolulu, à Hawaï, de parents philippins et a d’abord déménagé aux États-Unis lorsqu’il s’est inscrit à une école de théâtre à New York.

Il a fait ses débuts à l’écran dans le film de 2016 Bois du Nord et en outre Vengeurs et Homme araignée, il est également apparu dans Qu’il neige, Blood Fest, Banana Split et Le Tre Don Quichotte.

Jacob a assisté à la première mondiale à Londres de Spider-Man : Pas de chemin à la maison avec sa petite amie en décembre 2021, confirmant que seul son personnage est la troisième roue de Tom Holland et Zendaya.

Quelle est la valeur nette de Jacob Batalon en 2021 ?

La valeur nette de Jacob Batalon n’est pas confirmée, mais elle serait d’environ 4 millions de dollars (3 millions de livres sterling) en 2021.

Apparaître aux côtés de Tom Holland et Zendaya dans les films MCU a poussé sa renommée vers de nouveaux sommets et les fans disent qu’il est plus que capable de jouer un rôle principal.

Jacob Batalon avec ses co-stars de Spider-Man Zendaya et Tom Holland. (Crédit : PA)

Quel âge a Jacob Batalon ?

Né le 9 octobre 1996, Jacob a eu 25 ans le jour de son anniversaire en 2021.

Voyage de perte de poids de Jacob Batalon

Avant la sortie de Pas de chemin à la maison, Jacob a révélé qu’il avait fait un gros coup de pied de santé pendant le verrouillage (contrairement à la majorité d’entre nous) et qu’il avait perdu plus de 112 livres pour le rôle.

Parler à La santé des hommes à propos de son régime de perte de poids, il a dit qu’il ferait cinq séances d’entraînement de 90 minutes par semaine, la première heure étant un entraînement en force et les 30 dernières minutes étant du cardio. Il a combiné cela avec des options de repas plus sains.

Jacob a expliqué que le tournant est venu quand il était sur le plateau et s’est rendu compte qu’il était fatigué et essoufflé à force de monter les escaliers. Il a ajouté : « Ce jour-là, je me suis vu sans chemise… c’était ridicule. Je ne pouvais pas croire que je me suis laissé aller aussi loin.