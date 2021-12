Le directeur des Munsters, Rob Zombie, dévoile la nouvelle chaise électrique de grand-père

Fabrication sur Les Munster est en cours à Budapest, et la dernière révélation de l’ensemble est un bon aperçu de la chaise de grand-père. Dans la série télévisée originale, grand-père Munster aimait s’asseoir sur une chaise électrique qui lui sert essentiellement de trône. Une photo publiée sur Instagram par le réalisateur Rob Zombie nous montre la chaise qui sera vraisemblablement utilisée par grand-père lors du prochain redémarrage.

Rob Zombie sait ce qu’il fait. En légende, le cinéaste écrit : « Ce ne serait pas Les Munster sans mobilier confortable. Voici un petit bijou que notre département des accessoires a préparé. » Dans les commentaires, l’acteur de grand-père Dan Roebuck a écrit : « Au fait, cette chaise électrique est plus confortable que vous ne le pensez !

Roebuck en tant que grand-père avait déjà été dévoilé sur une photo des trois principaux acteurs aux côtés de Sheri Moon Zombie en tant que Lily et Jeff Daniel Phillips en tant qu’Herman. Dans une récente interview avec Horror Geek Life, Roebuck a expliqué comment grand-père Munster était le rôle pour lequel il s’était préparé toute sa vie, et il a détaillé ce qu’il apportera au personnage qui est différent de la version originale d’Al Lewis.

« Je pense que là où Rob veut que ce personnage aille, c’est là que nous irons », a déclaré Roebuck. « J’ai un talent particulier pour le mimétisme, c’est pourquoi j’ai joué Jay Leno, Garry Marshall et j’ai joué un certain nombre d’autres personnes réelles que je jouerais telles qu’elles sont. Kevin Burns a réalisé le documentaire Al Lewis : Grand-père pour toujours, il y a un groupe Facebook du même nom, et Al Lewis sera pour toujours grand-père. Il y a eu plusieurs autres acteurs qui ont joué le personnage entre Al Lewis et maintenant moi. Tous étaient de bons acteurs, mais avoir l’opportunité de le faire dans un long métrage me fera du bien car j’aurai plus de temps pour travailler dessus. Le fait est que vous ne pouvez pas aller chez grand-père sans aller à Al Lewis. Lui et moi sommes tous les deux similaires, nous avons tous les deux ce son de la côte est, et je ne sais pas. Depuis que j’ai préparé toute ma vie pour ça, je pense que je vais faire du très bon travail. »





Il a ajouté: « Laissez-moi le dire comme ceci, Jeff, Sheri et moi ne jouons pas Fred Gwynne, Yvonne De Carlo ou Al Lewis. Nous jouons Herman, Lily et The Count, ce qui est un moyen plus facile pour nous de l’approcher. Al Lewis était un comédien brillant, mais ce qui était unique avec Al, c’est qu’il a joué le grand-père tout au long de sa vie. Il jouait régulièrement diverses itérations du personnage dans différents films et émissions, et c’est là que sa vie l’a mené. »

Il a également été révélé que Richard Brake jouera le rôle d’un savant fou tandis que Sylvester McCoy incarnera Igor. Des annonces de casting supplémentaires devraient être faites bientôt, Zombie continuant à publier des mises à jour fréquentes sur les réseaux sociaux. On dit depuis longtemps que Jorge Garcia et Cassandra « Elvira » Peterson font partie du film.





Les Munster n’a pas de date de sortie officielle, mais si les rumeurs sont vraies, il aura une sortie jour et date en première à la fois dans les salles et sur Peacock.





