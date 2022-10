Le développement d’un nouveau film Star Wars a commencé chez Lucasfilm

Un nouveau film de »guerres des étoiles » commencera son développement avec Damon Lindeloff en charge, connu pour son travail sur la série « Watchmen » et pour être le co-créateur de « Lost ». Selon les rapports, Lindelof développe un film »Star Wars » pour la société de production lucasfilmprenant en charge la co-écriture du scénario, même si qui aidera à façonner l’histoire n’a pas encore été défini.

En outre, Sharmeen Obaid Chinoy, qui a réalisé le quatrième épisode de la série originale Disney+ de Marvel Studios « Ms. Marvel » est actuellement en pourparlers pour diriger le retour sur grand écran de la galaxie très, très loin.

Depuis quelques mois, la nouvelle circule qu’une production cinématographique de »Star Wars » est en préparation. Plus tôt cette année, il a été confirmé que Lindelof écrivait déjà le scénario d’un nouvel épisode, mais de nombreux autres détails sur sa production étaient inconnus. Jusqu’à présent, cependant, Lucasfilm a donné son feu vert au développement d’un nouveau film « Star Wars ».

Lindelof est surtout connu pour son travail sur » Watchmen », la série HBO 2019 qui a adapté les bandes dessinées DC du même nom créées par Alan Moore et Dave Gibbons. En 2020, » Watchmen » a remporté le Primetime Emmy pour la série limitée exceptionnelle.

De plus, Lindelof et le co-scénariste Cord Jefferson ont remporté l’Emmy pour l’écriture exceptionnelle dans une série limitée, un film ou un spécial dramatique pour leur travail sur le sixième épisode de la série DC, intitulé « This Extraordinary Being ».

Actuellement, 11 films ont été réalisés pour le cinéma de la franchise « Star Wars ». La trilogie originale est sortie de 1977 à 1983, la trilogie préquelle étant sortie de 1999 à 2005. Ce n’est qu’en 2015 qu’une nouvelle trilogie est sortie, se concluant en 2019. En plus de ces principaux épisodes, deux films d’anthologie ont été réalisés. , avec » Rogue One » en première en 2016 et » Solo » en 2018.