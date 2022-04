Quelle est la meilleure version du Pingouin dans un film Batman ?

Tous les spectateurs ont été émerveillés par la performance de Colin Farrell dans » The Batman » en tant que The Penguin, rapprochant une version du méchant de la vie réelle. Pourtant, depuis le début des films Batman on a pu voir différents acteurs incarner Le Pingouin, l’un des plus emblématiques étant la participation de Danny De Vito comme le personnage du film Tim Burton »Le retour de Batman ».

La version de Burton a donné naissance au personnage de The Penguin, celui d’un ancien artiste de cirque qui vit dans les égouts, qui, bien qu’il cadre bien avec la vision gothique de Burton, dans »The Batman », Colin Farrell lui a donné une connotation différente du personnage de gangster nageant parmi les requins de la pègre de Gotham City et plus préoccupé par la politique des gangs que de se venger des enfants.

Le pingouin fantaisiste de DeVito

Le premier film » Batman » de Burton a été un succès culturel et a rendu l’animateur de Disney célèbre en tant qu’auteur et cinéaste, le ramenant avec le film » Batman Returns » où DeVito ferait sa première apparition en tant que The Penguin.

Bien qu’il s’agisse d’une des premières versions du personnage sur grand écran et à laquelle tous les téléspectateurs sont restés en tête, ce Pingouin ne peut qu’appartenir à la vision de réalisateur de Burton.

Vous pourriez également être intéressé par : Pourquoi le costume de Batman est-il différent de tous les autres ?

Élevé dans les égouts, il apparaît comme l’un des monstres incompris de Burton et lance une campagne pour la mairie, mais après l’échec de la campagne en raison du rejet des citoyens, il commence un plan qui le conduit à kidnapper les enfants de Gotham.

Bien que ses motivations odieuses aient peu de corrélation avec les fans, l’inadapté blessé de DeVito s’est avéré suffisamment résistant pour que sa version de The Penguin soit reprise pour » Batman: The Animated Series », en plus de jouer » Batman Returns » un film culte.

Farrell emmène Le Pingouin dans un décor sombre

La vision de Colin Farrell sur le pingouin abandonne tout le surréalisme de la vision de DeVito et le transforme en un criminel organisé un peu bizarre qui a l’intention de survivre et de prospérer au milieu de la pègre de la ville.

Le pingouin de Farrell s’inspire davantage du matériel de la vie réelle que celui de DeVito, adoptant des incontournables de la bande dessinée comme son bar, l’Iceberg Lounge, et se sentant davantage comme un personnage de films de gangsters traditionnels, comme » Goodfellas ».

Ce Pingouin est une version qui s’accorde parfaitement avec la vision sombre de Matt Reevesmais il est toujours incontestablement The Penguin, avec suffisamment de traits de caractère classiques pour le distinguer des criminels banals, la performance de Farrell donnant au personnage une nouvelle tournure et une nouvelle essence.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi Michael Myers porte-t-il un masque dans les films d’Halloween ?

Quelle version est la meilleure ?

Sans aucun doute, les deux interprétations d’Oswald Cobblepot, mieux connu sous le nom de » Le Pingouin », ont laissé leur marque sur les films Batman, étant une grande référence de méchant dans chacun d’eux. Alors que la version de Danny DeVito souffre du récit inhabituel de Burton, il nous a donné la version fantaisiste de l’ennemi juré de Batman.

D’un autre côté, Farrell fait preuve de beaucoup plus de polyvalence, ainsi que d’un script beaucoup plus fort, et pourrait être à l’aise dans plusieurs visions différentes de Gotham City, contrairement à DeVito qui est difficile à imaginer en dehors de la version Burton de Batman. Le fait qu’une série solo de la version de Farrell de The Penguin soit en préparation en dit long sur sa grande performance et son caractère.