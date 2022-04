Pálpito Saison 2 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série colombienne Netflix

Après que toute la vérité ait été révélée au finale de la première saison de « Pálpito » et les protagonistes de la série Netflix prendre des directions différentes, les fans de productions colombiennes demandent un deuxième volet qui continue l’histoire de Simón, Camila et Zacarias.

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série mettant en vedette Michel Brun, Lucie Dominguez Oui Sébastien Martinezmais apparemment dans le dernier chapitre, la route est préparée pour approfondir la relation née entre Simón et Camila, ainsi que ce que Zacarias fera pour retrouver sa femme.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Simón le jour où il a rencontré Camila lors d’un concert de la première saison de « Pálpito » (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « PÁLPITO » ?

A la fin de la première saison de « Pressentiment« , Simón sauve Samantha de l’organisation de trafic d’organes, Camila dénonce son mari pour son implication dans le meurtre de Valeria, Cárdenas devient le nouveau président et refuse de conclure des accords avec Sarmiento, qui promet de se venger de Zacarias.

Peu de temps après, Camila apparaît au bord d’un lac. Cependant, ce n’était qu’un plan pour échapper à son mari et commencer une nouvelle vie, cependant, Zacarias le découvre bientôt, grâce à Sarmiento, qui est en prison. Que va-t-il se passer dans une deuxième saison de « Pressentiment” ?

Simón et Camila se reverront-ils ? Que pourra faire Zacarias pour récupérer sa femme ? Qui se cache derrière l’organisation du trafic d’organes ? Que va-t-il arriver à Samantha et Tomás ? Qu’adviendra-t-il de Cárdenas et de sa femme ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « PÁLPITO »

La deuxième saison de « Pressentiment” n’a toujours pas de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de « Pálpito », une série Netflix colombienne.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE “PÁLPITO 2″

Michel Brown comme Simon

Ana Lucia Dominguez comme Camila

Sebastian Martinez comme Zacarias

Margarita Munoz comme Valeria

Juan Fernando Sanchez comme Sarmiento

Moises Arizmendi comme Mariachi

Mauricio Cujar comme Cardenas

Jacqueline Arenal comme Greta

Sebastián Martínez, reviendra-t-il en tant que Zacarias dans la saison 2 de « Pálpito » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE « PÁLPITO » SERA-T-ELLE PREMIÈRE ?

La deuxième saison de « Pressentiment” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais les nouveaux épisodes arriveront très probablement sur la plateforme de streaming en 2023.