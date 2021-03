Quelle couleur choisir? La première Lancia Y avait 112 parmi lesquelles choisir

LE Lancia Y, lancé en 1996, s’est non seulement distingué dans son design – encore peu consensuel aujourd’hui, mais l’un des meilleurs exercices de cohésion formelle et d’originalité -, mais il semble aussi avoir été l’un des précurseurs de la personnalisation automobile, une possibilité courante en nos jours, quel que soit le segment de marché.

Les lignes maîtresses dessinées par Enrico Fumia ont commencé par pouvoir être remplies de 12 couleurs. Il n’a cependant pas fallu attendre longtemps pour ajouter 100 couleurs impressionnantes au catalogue Lancia Y, via le programme Kaleidos.

Il y avait des couleurs pour tous les goûts. Les 100 nouvelles teintes pouvaient être métalliques ou pastel et étaient distribuées en 25 teintes de bleu, 25 de vert, 19 de rouge, 16 de violet et 15 de marron et de gris. Nous avons à peine trouvé un ton à notre goût et contrairement aux couleurs neutres typiques qui sont les plus courantes dans les voitures que nous achetons.

Le programme Kaleidos a commencé à être proposé uniquement en Italie, où le client a choisi la couleur de sa future Lancia Y dans une vitrine présente chez le concessionnaire (ci-dessus), cette option étant étendue à d’autres marchés.

Le boom de la personnalisation automobile ne débutera cependant définitivement qu’avec l’arrivée de la MINI (la première BMW) en 2000.