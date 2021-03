Guide: Meilleurs jeux multijoueurs locaux PS4

Que sont les meilleurs jeux multijoueurs locaux PS4? À quels jeux multijoueurs de canapé devriez-vous jouer sur PS4? Alors que de nombreux titres offrent d’excellentes expériences en ligne, rien ne vaut le multijoueur local avec des amis et la famille dans la même pièce. Trouver le bon jeu peut rapidement transformer quatre meilleurs amis en ennemis mortels, ou transformer le groupe en un désordre hystérique de rires, de cris et de joie. Heureusement, la PS4 a connu une résurgence abondante de ces titres. Des classiques froids aux joyaux cachés absolument uniques, voici une liste de titres à jouer avec d’autres qui feront sauter tout le monde de leur siège avec enthousiasme.

Dans ce guide, nous examinons à la fois des expériences multijoueurs hors ligne compétitives et coopératives, mais si vous recherchez spécifiquement le Meilleurs jeux coopératifs PS4, vous pouvez trouver cette liste via le lien. Faites également attention à notre Meilleurs jeux familiaux PS4 guide si vous cherchez quelque chose à jouer spécifiquement avec vos frères et sœurs et vos parents. Pour un guide plus général de la Meilleurs jeux PS4, vérifiez-le via le lien. Enfin, une liste des Meilleurs jeux multijoueurs locaux PS5 est maintenant opérationnel, mais il convient de garder à l’esprit que tous les jeux présentés ici sont également jouables sur la nouvelle console.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des meilleurs jeux multijoueurs locaux sur PS4. Ce sont nos favoris et ont suscité de nombreuses discussions animées à Push Square Towers.

25. Nidhogg 2 (PS4) Éditeur: Messhof / Développeur: Messhof Date de sortie: 15 août 2017 ( Etats-Unis ) / 15 août 2017 ( Royaume-Uni / UE ) Le premier jeu a posé une base incroyablement solide d'escrime frénétique mélangée à un tir à la corde, mais Nidhogg 2 ajoute une pincée d'extras qui le rendent encore plus divertissant. Avec un nouveau style artistique saisissant, de nombreux nouveaux types d'armes et une liste beaucoup plus grande de niveaux à combattre, la suite a de quoi vous tenir occupé. Affrontez-vous dans des duels en tête-à-tête ou utilisez le mode tournoi pour voir qui parmi vos copains mérite vraiment d'être mangé par un serpent géant du ciel. Assurez-vous de faire un essai pour un multijoueur unique et convaincant.

24. Stikbold! Une aventure Dodgeball (PS4) Éditeur: Jeu Swing / Développeur: Jeu Swing Date de sortie: 5 avril 2016 ( Etats-Unis ) / 5 avril 2016 ( Royaume-Uni / UE ) Ce jeu de ballon chasseur fou et chaotique est sorti de nulle part en 2016, offrant une rotation rapide et induisant le sourire sur le sport. Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter en équipe ou en free-for-all, car ils visent à se claquer dans une sélection d’arènes inhabituelles. Les commandes sont très simples mais il y a juste assez de nuances pour garder les choses compétitives, et la présentation fantaisiste fera rire les gens.

23. Ligue laser (PS4) Éditeur: 505 matchs / Développeur: Rouleau7 Date de sortie: 10 mai 2018 ( Etats-Unis ) / 10 mai 2018 ( Royaume-Uni / UE ) Laser League n'est peut-être pas le jeu en ligne le plus peuplé, mais on ne peut nier que c'est un brillant titre multijoueur. Les matchs locaux à quatre joueurs vous permettent de s'affronter en deux équipes de deux, et le jeu devient rapidement tout le monde frénétique avec son rythme rapide, son esthétique néon et ses commandes simples. C'est un titre unique qui mérite votre attention lors des sessions de jeu multijoueur.

22. Cheval de poulet ultime (PS4) Éditeur: Effort intelligent / Développeur: Effort intelligent Date de sortie: 12 décembre 2017 ( Etats-Unis ) / 12 décembre 2017 ( Royaume-Uni / UE ) Avec un nom comme Ultimate Chicken Horse, comment pouvez-vous vous tromper? Il s’agit d’un jeu de plateforme 2D avec une touche ingénieuse – vous construisez le niveau au fur et à mesure que vous le jouez. Poser des pièges et des obstacles peut ralentir vos adversaires, mais vous devrez également les naviguer si vous voulez gagner. Il y a un grand sens de la stratégie dans ce titre qui équilibre parfaitement entre une planification minutieuse et un foutre royal tout le monde.