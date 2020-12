Quel sera le sujet de la série Obi-Wan Kenobi?

La série Obi-Wan Kenobi sortira bientôt, si vous êtes un peu perdu et ne savez pas dans quelle partie de la l’histoire de Guerres des étoiles cette série sera réalisée ici nous vous disons de ne pas chercher plus loin puisque nous allons vous dire, en plus de quelques les théories à propos de la série.

La série « Obi Wan Kenobi » verra le retour d’Ewan McGregor en tant que maître Jedi que nous connaissions tous dans les préquelles de Guerres des étoiles, en termes d’histoire, il aura lieu 10 ans après les événements de la Épisode III «La revanche des Sith» et nous verrons le retour de Hayden Christensen reprenant son rôle de Dark Vador.

La série pourrait être sur la façon dont l’auto-exilé Maître Jedi prends soin du jeune homme de l’ombre Luke Skywalker tout en survivant à l’empire galactique en Tatooine.

Dans les mots de lui-même Ewan McGregor avec The Hollywood Reporter, « Le plus beau de tous, c’est que la série m’a réuni avec Hayden », promettant d’inclure « La revanche du siècle » se référant aux événements de la épisode 3.

Ongle théorie pourrait également indiquer à Cal Kestis rencontrer Kenobi pour voir ce que l’avenir de son histoire nous réserve séparément, en étant guidé par Obi Wan Kenobi.

La série de Obi Wan Kenobi sera présenté en première dans le 2022 sur Disney +.