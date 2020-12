Quiconque a joué à Roblox ou a regardé des amis jouer a probablement une liste de ses jeux préférés. Comme Roblox est si varié, vous pouvez jouer à tout ce que vous voulez! Et quoi de mieux que de jouer en déplacement sur votre appareil mobile!

Meilleurs jeux Roblox sur mobile

Afin de donner une liste des Meilleur mobile jeux pour Roblox, nous avons parcouru Internet (et passé de nombreuses heures à «rechercher des jeux»). Certains jeux se jouent mieux sur un smartphone que sur un PC ou une Xbox!

Parc à thème Tycoon 2

Parc à thème Tycoon 2 est super créatif et très amusant à jouer. Vous commencez le jeu avec une zone de terrain pour construire votre propre parc à thème. À ce stade, vous rendez le parc à thème aussi élaboré ou aussi simple que vous le souhaitez. Si vous êtes soucieux des détails, vous pouvez tout personnaliser, des montagnes russes aux stands de nourriture. Si vous n’êtes pas dans les détails extrêmes et que vous voulez juste commencer à rouler sur les montagnes russes dans le jeu, vous pouvez laisser le parc à thème simple et clair.

Robux, la monnaie acceptée à Roblox, peut être utilisée pour mettre à niveau et améliorer votre parc à thème. Vous voudrez certainement améliorer le parc à thème car le parc à thème d’entrée de gamme a l’air et se sent un peu délabré.

Travailler dans une pizzeria

Ce jouer un rôle Jeu, Travailler dans une pizzeria, est un excellent jeu pour développer les compétences de travail d’équipe chez l’utilisateur (vous). Le but du jeu est de terminer les commandes passées pour la pizza. Plus vous complétez de commandes, plus il est facile d’améliorer votre maison, d’acheter des accessoires et d’acheter des meubles.

Travailler dans une pizzeria est essentiellement une retombée de «Work at a Krusty Krab (2007)».

Meurtre mystère 2

Meurtre mystère 2 a été créé par Nikilis. C’est un jeu d’horreur, et c’est un spin-off d’un mode de jeu Garry’s Mod, Murder. En février 2017, le jeu avait enregistré plus de 500 millions de visites. Afin de terminer chaque niveau, le joueur doit résoudre le «meurtre / mystère» et survivre au tour suivant. Cela semble facile, non?

Dans ce jeu, vous êtes soit un «innocent», un «shérif» ou un «meurtrier». Les innocents utilisent leurs compétences de détective pour dénoncer le meurtre. De plus, les innocents fuiront / se cacheront du meurtre. Le «shérif» aidera les «innocents», et ils ont des armes pour pouvoir éliminer le meurtrier. Le meurtrier tente d’éliminer chaque personnage du jeu (innocents et shérif).

Jailbreak

Jailbreak est l’un des jeux les plus populaires sur Roblox (mobile ou console). Avec plus de 4,3 milliards de visites, vous apprécierez certainement votre expérience en jouant à Jailbreak. Il s’agit d’un jeu de genre Town and City créé il y a environ 4 ans. Ce jeu multi-joueurs permet jusqu’à 30 joueurs par partie.

L’objectif de ce jeu est assez simple. Le travail d’équipe est la clé de ce jeu de vol et de crime. Il y a deux choix pour ce jeu. Vous pouvez organiser un vol ou essayer d’empêcher les criminels de s’échapper. En outre, vous pouvez faire équipe avec d’autres joueurs pour orchestrer le raid ou le braquage ultime. Cela a apporté à de nombreux utilisateurs des heures de plaisir!

Survie à la super bombe

Survie à la super bombe ne tombe dans aucun genre spécifique et est un jeu tellement cool que nous avons dû le mettre sur la liste. Avec 1,2 milliard de visites, c’est un jeu très populaire. Dans ce jeu de survie en cas de catastrophe sur le thème des bombes, la meilleure façon de survivre à ce jeu est de continuer à bouger en toute sécurité pendant 2 minutes et demie. Des bombes et des explosions se produiront de toutes les zones de l’écran dans ce jeu, ce qui vous gardera sur vos orteils et fera battre votre cœur tout le temps que vous jouez.

Vitesse Run 4

Dans Vitesse Run 4, vous affronterez vos amis ou d’autres joueurs dans une course contre la montre. Il y a actuellement 30 parcours d’obstacles, et je suppose que les développeurs du jeu continueront de mettre à jour et de modifier la façon dont le jeu se déroule et d’augmenter le nombre de parcours d’obstacles. C’est un jeu très populaire qui compte plus de 135,4 millions de visites.

Cache-cache extrême

Cache-cache extrême a été créé en 2015. Comme votre jeu typique de « Cache-cache », une personne est « It », et ce joueur doit trouver les autres joueurs. Le joueur «It» ne peut pas apparaître avec son personnage par défaut; ils seront le personnage «It» dont ils sont équipés. Ce jeu est très amusant avec de nombreux joueurs ou juste 1 ou 2.

Ligue Super Strike

Ligue Super Striker est similaire à un jeu plus ancien, Mario Strikers Legends. Dans Mario Strikers Legends, vous avez pu choisir différents «Mario Legends» et constituer votre équipe de football ultime pour jouer contre d’autres équipes.

Dans Super Striker League, la conception du jeu est similaire, sauf que vous ne choisissez pas les personnages «Mario». Dans ce jeu, vous créez des super équipes dotées de super pouvoirs pour des matchs de football épiques!

Roville

Dans ce jeu multijoueur, appelé monde ouvert Roville, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée prend vie. Vous pouvez travailler dans de nombreux types d’emplois, construire la maison de vos rêves et passer du temps avec des amis et d’autres utilisateurs du monde entier. Le jeu offre des possibilités infinies et des heures de plaisir de jeu. Ce jeu peut vous donner des idées sur ce qui fonctionne ou non dans le monde Roblox.

Simulateur d’essaim d’abeilles

Dans ce multijoueur Simulateur d’essaim d’abeilles, vous explorez des champs qui contiennent du pollen, où vous récoltez du miel pour attirer les abeilles. Plus vous attirerez d’abeilles pollinisera plus de fleurs afin que vous puissiez récolter plus de miel (ce cycle se poursuit tout au long du jeu). Vous pouvez également collecter du pollen pour acheter des articles tels que le «râteau doré», qui est extrêmement utile pour collecter de grandes quantités de pollen.

Honey Bears dans le jeu vous donne des missions à accomplir pour que vous puissiez collecter plus de pollen afin d’obtenir plus de miel. Le miel est la principale méthode de monnaie dans ce jeu.

