QUIZ: Quel pourcentage de Cheugy êtes-vous?

Comment vas-tu « cheugy »?

Salut. Un nouveau mot est devenu viral sur TikTok, nous avons donc pensé faire un quiz à ce sujet. Le mot en question? Cheugy.

Cheugy (prononcé chew-gee) signifie quelque chose ou quelqu’un qui est un peu démodé, hors tendance ou qui semble essayer trop fort. La définition du dictionnaire urbain, ajoutée par @CheugLife en 2018, ajoute également: « Élégant au collège et au lycée mais plus à la mode. » Le mot a été inventé en 2013 par Gaby Rasson, aujourd’hui âgée de 23 ans.

Cheugy peut apparemment être n’importe quoi de la musique, des choix de décoration intérieure, de la nourriture, des films, des personnages de télévision, des mèmes, certaines marques de vêtements, des termes d’argot … Certaines choses cheugy sont également subjectives. Les choses que vous avez peut-être considérées comme cheugy il y a 10 ans sont peut-être en train de revenir à la mode. Il n’y a pas de règles pour le contrôle de tout cela.

Certains se sont inquiétés du fait que ce n’est qu’un autre terme, comme «basique», qui perpétue des connotations misogynes et négatives à l’égard des femmes millénaires, en particulier. Cependant, beaucoup ont souligné qu’il s’agissait d’un terme non sexiste. Tout le monde peut être cheugy. Des choses comme Barstool Sports et Axe Body Spray ont également été étiquetées cheugy par TikTokers. Ce n’est pas nécessairement toujours une mauvaise chose d’être appelé cheugy.

Comme le rapporte l’auteure du New York Times, Taylor Lorenz, dans sa plongée profonde dans « Cheug Life », être conscient de soi et ne pas se foutre de ce que les autres pensent de vous ou de votre apparente cheugy-ness est en fait un-cheugy. L’article souligne également que «les personnes qui utilisent le terme ont déclaré qu’elles s’identifiaient souvent elles-mêmes comme cheugy».

Donc, sur la base du consensus général des critères, quel pourcentage êtes-vous cheugy? Découvrez dans le complètement inutile, juste pour le quiz amusant ci-dessous.

