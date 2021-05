Ce que les protagonistes de Cobra Kai ont dit à propos de la saison 4

IDMarket Serre tunnel de jardin 4 saisons 12 m² verte gamme maraichère ZEBRA 4x3M

Descriptif de la serre tunnel 12m² 4 saisons 4x3MLa serre de jardin 4 saisons de 4x3M allie utilité et espace pour que vos plantes et vos légumes poussent selon leur convenance ! Installez vos plantations à l'abri des intempéries et des variations de températures pour obtenir des pousses plus tôt dans la saison et les prolonger plus tardivement !La serre 4 saisons de 12m² vous permet non seulement de protéger vos cultures mais aussi de les exposer au soleil et au courant d'air ! Les 4 fenêtres avec un filet moustiquaire de la serre permet à l'air de passer sans jamais laisser passer un moustique ! Contrôler l'aération et la température intérieur de votre serre grâce à ces aérations.Il est important de conserver une température convenable en hiver pour que vos plants puissent pousser. Au moment des grosses chaleur, pensez à aérer pour que l'air circule et que vos cultures ne brûlent pas. La bâche de la serre 4 saisons est munie de zip sur les côtés, vous pouvez facilement relever la bâche de la serre à la hauteur de votre choix grâce aux crochets en plastique.Pour vous faciliter les allées et venues dans votre serre, sa large porte zippée peut se maintenir ouverte grâce aux 2 crochets de maintien.N'attendez plus pour vous procurez votre allié à la culture de vos plantations ! La structure de la serre, en acier galvanisé et ses 4 barres anti-tempêtes sont faites pour résister aux intempéries et ainsi protéger vos cultures ! Dimensions de la serre 12m² 4 saisons 4x3M- Dimensions de la serre : Longueur 4M x largeur 3M x Hauteur 2M - Structure 5 arceaux en acier galvanisé- Diamètre des tubes : 25mm- Livrée avec une bâche armée verte anti-UV 140 gr/m² en polyéthylène- 4 fenêtres avec filet moustiquaire- 1 porté d'entrée zippée avec 2 clips de maintien pour relever la porte- Dimensions de la porte : largeur 125 CM x Hauteur 180 CM - Bandes verticales zippées sur les longueurs pour relever la bâche + 12 crochets en plastiques pour l'accrocher- Livrée avec 4 barres de renfort (anti-tempête)Retrouvez toutes nos serres de jardin sur notre boutique en ligne !