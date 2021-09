Présenté les meilleurs joueurs de Serie A dans FIFA 22

Il ne reste que peu de choses à faire jusqu’à ce qu’il arrive sur le marché et EA calme l’envie avec de nouvelles informations. Nous connaissons déjà les meilleurs joueurs de Serie A dans FIFA 22.

Petit à petit, nous apprenons à connaître les moyennes des joueurs les plus pertinents de l’imminent FIFA 22. Aujourd’hui, nous avons pu connaître les meilleurs joueurs de Serie A dans FIFA 22. Cristiano est parti, mais la vie continue au pays des pâtes et de la pizza.

La nouvelle nous parvient grâce à un post sur la page EA, où l’on peut voir une liste des 24 meilleurs joueurs de Serie A. L’arrivée de FIFA 22 est imminente, et les joueurs d’Ultimate Team sont impatients de mordre à pleines dents dans les meilleurs. joueurs de toutes les compétitions.

Ainsi, et malgré le départ d’El Bicho, la liste est toujours en tête d’un joueur de la Juve. Dybala est le joueur le mieux noté de Serie A, suivi de Szczesny, le gardien polonais qui joue pour la même équipe. « Piedmont Calcio », comme la Juventus sera appelée dans FIFA 22, a toujours une grande équipe.

Moyennes des 24 meilleurs joueurs de Serie A

Dybala : 87 Szczesny : 87 Immobile : 87 Insigne : 86 Skriniar : 86 Handanovic : 86 Koulibaly : 86 Chiellini : 86 Bonucci : 85 Depuis Vrij : 85 Lautaro : 85 Milinkovic-Savic : 85 De Lumière: 85 Barella : 84 Théo : 84 Kessie : 84 Brozovic : 84 Ibrahimovic : 84 Maignan : 84 Louis : 84 Ilicique : 84 Mertens : 84 Chiesa : 83 Dzeko : 83

Bien sûr, le championnat italien s’annonce intéressant cette année. Il y a eu de grosses pertes, comme celle de Cristiano Ronaldo, mais on ne peut pas dire que la liste des joueurs s’annonce mauvaise. Maintenant que vous le savez, jetez un œil à vos favoris et choisissez avec qui vous voulez humilier vos collègues. Dans le lien suivant, vous pouvez voir plus de joueurs des différentes grandes équipes.