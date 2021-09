Guide: Kena: Bridge of Spirits Guide: Trucs, astuces et tous les objets de collection

Kena: Bridge of Spirits est un jeu d’action-aventure indépendant sur PS5 et PS4 du développeur Ember Lab. C’est une aventure légère avec des combats, des plates-formes et des énigmes.

Dans ce Kena : guide du pont des esprits, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur le jeu. Qui comprend trucs et astuces pour les débutants, comment déverrouiller tous les trophées, et où trouver tous les objets de collection. Si vous cherchez toute la pourriture, chaque sanctuaire fleuri et tous les chapeaux, vous êtes au bon endroit.

Kena: Bridge of Spirits Guide: Tous les objets de collection

Il y a beaucoup d’objets de collection à trouver dans Kena: Bridge of Spirits. La carte du jeu garde une trace de votre progression globale vers ces objets de collection, mais elle n’indique pas où ils se trouvent. Si vous cherchez où trouver tous les objets de collection, nous les passerons en revue ci-dessous.

Pourrir: La pourriture est une espèce de mignons petits lutins de la forêt que Kena rassemble pour l’aider dans sa quête. Ces petits êtres se cacheront partout – sous des bûches et des pierres, dans des tablettes gravées et parfois dans des coffres. Vous aurez généralement besoin de pulser (L1), puis d’appuyer sur Triangle pour les collecter.

Chapeaux: Comme si le Rot n'était pas déjà assez mignon, vous pouvez orner ces petits copains noirs avec des chapeaux. Ceux-ci sont également partout dans le jeu, souvent trouvés à l'intérieur des coffres. Ils vous sont également remis lorsque vous trouvez des chariots à chapeaux (où vous pouvez acheter les chapeaux que vous avez trouvés et les équiper), et sont aussi parfois des récompenses pour résoudre des énigmes ou relever des défis.

Sanctuaires fleuris : Il existe des statues spéciales à travers le monde appelées sanctuaires de fleurs. Lorsque vous les trouverez pour la première fois, ils seront couverts de corruption, mais vous pouvez les éliminer avec l'utilisation d'une larme de forêt. Une fois nettoyés, les sanctuaires de fleurs vous donneront normalement un tas de gemmes.

Courrier spirituel : Spirit Mail est un message qui n'a pas été livré aux âmes perdues. Apparaissant dans le monde sous forme de sacs dorés, ces objets bien cachés apparaîtront en petit nombre tout au long du jeu. Une fois que vous en avez trouvé un, un point de livraison sera marqué sur votre carte, ce qui débloquera une nouvelle zone.

Coffres maudits : Habituellement, les coffres auront un emblème bleu sur le devant, mais parfois vous en trouverez un avec un emblème orange. Ce sont des coffres maudits, et avant de pouvoir accéder à ce qu'il y a à l'intérieur, vous devrez réussir un défi de combat.

Lieux de méditation : Dans les endroits les plus pittoresques du jeu, vous trouverez des spots de méditation. Ces zones bien cachées permettent à Kena de méditer, ce qui augmente en permanence sa santé maximale. Une grande aide contre certains des ennemis les plus coriaces du jeu !

Gemmes : Vous trouverez des Gemmes partout dans Kena: Bridge of Spirits. Trouvées dans des pots, des décorations suspendues, des coffres, etc., ces gemmes sont utilisées pour acheter des chapeaux dans des chariots à chapeaux pour que votre pourriture les porte.

Karma: Le karma est une autre devise que vous obtiendrez assez fréquemment. Décerné pour diverses actions, comme vaincre des ennemis, éliminer la corruption des sanctuaires de fleurs et restaurer le monde en général. Karma est utilisé pour débloquer des améliorations des capacités de Kena.

La carte du jeu est divisée en différentes régions, chacune avec ses propres listes de contrôle d’objets de collection.

Vous trouverez ci-dessous une liste de chaque région de Kena: Bridge of Spirits, avec des guides sur l’endroit où trouver tous les objets de collection dans chaque endroit.

Voici quelques guides de liste de contrôle pour chaque type d’objet de collection à Kena: Bridge of Spirits.

Kena: Bridge of Spirits Guide: Conseils, aide et FAQ

Dans cette partie de notre Kena : guide du pont des esprits, nous avons des informations sur les trophées PS5 et PS4, des questions courantes et plus encore.

Trophées

FAQ

Kena: Bridge of Spirits Guide: Trucs et astuces pour les débutants

Dans cette section de notre guide Kena: Bridge of Spirits, nous avons quelques astuces, astuces et conseils généraux pour les nouveaux joueurs. Lisez-les pour garder une longueur d’avance.

Collectionnez autant d’objets de collection que vous pouvez trouver

La chose à propos des objets de collection de Kena: Bridge of Spirits, c’est qu’ils vous profitent tous d’une manière ou d’une autre. Trouver plus de créatures Rot vous aidera dans les combats et les énigmes, en plus de vous faire progresser. La restauration des sanctuaires de fleurs vous récompensera avec du karma, utilisé pour acheter des améliorations. Les spots de méditation augmentent votre santé de manière permanente. Spirit Mail ouvrira de nouveaux endroits à explorer. Les chapeaux vont… Eh bien, en fait, les chapeaux ne font rien, mais ils sont mignons. Le fait est que pratiquement tout dans le jeu a un but, il est donc très avantageux pour vous d’explorer et de tout trouver.

Obtenez la mise à niveau Rot Hammer

Sérieusement, la mise à niveau de Rot Hammer en vaut la peine. Enregistrez votre Karma et obtenez cette mise à niveau – elle est super puissante, surtout au début du jeu. Il transforme votre attaque lourde en un marteau massif infusé de pourriture qui peut attaquer à distance. Les autres améliorations sont également excellentes, mais celle-ci vous sauvera la peau contre les mini-boss.

Les Rot sont très utiles au combat

Bien que le Rot Hammer soit très efficace, n’oubliez pas que le Rot peut vous aider de bien d’autres façons. Au cours d’un combat, vous développerez lentement du courage, ce qui mènera à une action de pourriture. Lorsqu’il est prêt, le Rot peut infliger des dégâts directement aux ennemis, trouver des fleurs bleues qui vous guériront et, oui, donner un coup de pouce à certaines de vos attaques. Il est facile d’oublier que ces options s’offrent à vous, mais elles seront inestimables au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu et affrontez ses combats les plus difficiles.

Utilisez des pierres de distorsion pour voyager rapidement dans le monde entier

Kena : Bridge of Spirits ne vous dit pas vraiment cela, mais à des moments clés du monde du jeu, il y a de grosses pierres qui vous permettent de voyager rapidement. Ces pierres de distorsion sont un peu comme les feux de joie dans Dark Souls ; vous pouvez les utiliser pour parcourir la carte beaucoup plus rapidement que de revenir en arrière.

Le mode photo a un bouton de fromage à dire

Nous avons inclus celui-ci pour le plaisir, mais c’est vrai. Kena: Bridge of Spirits a un mode photo – accessible en appuyant sur Haut sur le D-pad – et, après avoir appuyé sur L1 pour dégeler l’action, vous pouvez dire à n’importe quel personnage dans le cadre de regarder la caméra et de sourire en appuyant sur X. C’est assez adorable.

Cela le fait pour notre Kena : guide du pont des esprits. J'espère que vous l'avez trouvé utile en explorant ce beau jeu et son monde. Aimez-vous Kena : Bridge of Spirits ?