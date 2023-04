Star Wars : L’Acolyte – Qui est Vernestra Rwoh ? Un personnage connu se joint à vous !

Pendant le Célébration Star Wars 2023 de nombreuses nouvelles annonces de la part Disney partagé et de nombreuses stars d’Hollywood ont donné entretiens à leurs performances. Les faits saillants absolus incluent le premier Bande annonce depuis Star Wars : Ahsoka. La série live-action sera août 2023 Commencez

Mais la série live-action est aussi très excitante pour beaucoup Star Wars : L’Acolyteparce que c’est ce que nous allons apprendre ici La vie d’un acolyte Sith dans une série live-action DisneyPlus savoir.

La série est un thriller mystère. Elle vise à nous emmener dans un voyage de « secrets ténébreux et de forces émergentes du côté obscur » dans les derniers jours de l’ère de la Haute République. Tout sonne bien, ce qui souligne la fin de toute une époque.

Et comme si ce n’était pas déjà une nouvelle prémisse merveilleuse dans le paysage télévisé de Star Wars, il y a quelques détails supplémentaires qui nous font nous asseoir et en prendre note.

Star Wars : L’Acolyte obtient un personnage bien connu

Le producteur exécutif Pointe Leslie a brièvement parlé lors d’un panel à SWC2023 de la prochaine série en cours de tournage.

L’actrice Rebecca Henderson est entré en scène et non sans raison. Parce que Henderson obtient le personnage Vernestra Rwoh jouer. Certains d’entre vous connaissent déjà les Jedi du Époque de la Haute République.

que c’est ici Chevauchements des livres et des bandes dessinées là qui ont été publiés depuis un certain temps était fondamentalement clair. Mais maintenant nous avons le premier indice. Vernestra Rwoh est un personnage d’auteur Charles Soulé. Nous voyons les Jedi dans de nombreux médias de la Haute République comme la série de bandes dessinées Lumière du Jedi et:

Une épreuve de courage

La tempête montante

Course à la tour Crashpoint

Sortir de l’ombre

Mission au désastre

Qui est Vernestra Rwoh ?

Ce chiffre est le ancien Padawan du chevalier Jedi Gios stellaireavec 15 ans a été fait chevalier Jedi. Cela fait d’elle l’une des le plus jeune chevalier Jedi à cette époque qui a jamais atteint ce rang. Elle aussi eut plus tard un Padawan, à savoir Imri Cantaros.

Vernestra Rwoh transforme son sabre laser en fouet. © Disney/Lucasfilm

Remarquable entre autres est son sabre laser, qui brille à travers le tourner une bague activé et un coup de fouet reflète. Sa lame de sabre laser est violet. Et nous verrons certainement cette arme frappante dans la série !

Puisque nous sommes dans « Star Wars : The Acolyte » sur Fin de l’ère de la Haute République se situent, elle aura déjà beaucoup sur la case de la série et sera un peu plus âgée.

En plus de Venestra Rwoh, les acteurs suivants jouent également :

Amandla Stenberg (Corps Corps Corps)

(Corps Corps Corps) Lee Jung-jae (Jeu de calmar)

(Jeu de calmar) Manny Jacin (Le bon endroit)

(Le bon endroit) Dafné Keen (Logan)

(Logan) Doyen Charles Chapman (1917)

(1917) Charlie Barnet (Poupée russe)

(Poupée russe) Carrie Anne Moss (La matrice)

(La matrice) Marguerite Levieva (vengeance)

(vengeance) Jodie Turner-Smith (Meurtre mystérieux 2)

Star Wars : L’Acolyte est diffusé dans 2024 exclusivement sur DisneyPlus.