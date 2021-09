Point de discussion : la PlayStation Showcase 2021 a-t-elle été à la hauteur du battage médiatique ?

Qui aurait pensé que Sony attendrait presque une année entière pour sa prochaine grande vitrine de jeux après le deuxième événement de révélation de la PlayStation 5 en septembre 2020. Cela a certainement été long à venir, mais la firme a finalement ouvert sa paraison avec une présentation numérique emballée pour les chevrons avec de nouveaux jeux PS5 ainsi que des mises à jour importantes pour certains des plus grands titres que nous connaissons déjà sont en préparation. Cela valait-il la peine d’attendre? Peut-être.

De toutes nouvelles annonces de jeux comprenaient Marvel’s Wolverine, Marvel’s Spider-Man 2 et Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Il y avait ensuite des mises à jour sur les statuts de God of War Ragnarok et Gran Turismo 7.

