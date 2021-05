Spotify introduit de nouvelles fonctionnalités pour faciliter le partage de musique et de podcast sur Instagram et Snapchat

Darkglass Vintage Ultra v2 Aux

Darkglass Vintage Ultra v2 Aux, Pédale d'overdrive, Pour basse électrique, Nouvelles fonctionnalités supplémentaires par rapport à la première version, Une simulation de haut-parleur Impulse Response chargeable par l'utilisateur, Port micro-USB B pour connexion à un PC/Mac, Sortie casque sur mini Jack 3,5 mm avec simulation de haut-parleur, Sortie symétrique sur XLR avec avec simulation de haut-parleur commutable, Contrôles: Drive, Level, Blend, Master, Treble, Hi Mids, Lo Mids, Bass, Boutons-poussoirs: Cab Sim, Ground Lift, Commutateurs: Attack, Grunt, Lo Mids (500 Hz/1 kHz/250 Hz), Hi Mids (1,5 kHz/3 kHz/750 Hz), LEDs de statut: Effect On, Distortion, Commutateurs au pied: Effect Bypass, Distortion, Entrée et sortie sur Jack 6,3 mm, Sortie DI sur XLR, Entrée Aux sur mini Jack 3,5 mm, *Aucune* possibilité de fonctionnement avec pile, Bloc d'alimentation optionnel non-fourni (N° d'article #409939#), Consommation: 110 mA, True Bypass, Dimensions: 120 x 107 x 57 mm, Poids: 430 g, Fabriquée en Finlande