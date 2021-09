Bloodhunt est un jeu multijoueur gratuit Vampire Battle Royale qui plonge sur PS5

Avez-vous déjà souhaité que les jeux de bataille royale gratuits aient plus de vampires et de suceurs de sang? Eh bien, de toute façon, Bloodhunt remplit ce créneau inhabituel lorsqu’il arrive sur PlayStation 5.

Situé dans le monde de Vampire: The Masquerade, ce jeu multijoueur vous offre des capacités vampiriques surnaturelles dans plusieurs classes, ainsi que des armes à feu, bien sûr. Cela ressemble certainement à une vision unique de la bataille royale, et le gameplay semble assez excitant. Vous êtes capable de vous précipiter, de sauter très haut et de vous mordre le cou à votre guise.

Le jeu devrait sortir sur PS5 en 2021. En espérant qu’il arrive à temps pour Hallowe’en – ce serait une façon amusante de célébrer la saison effrayante. La Chasse au sang vous intéresse ? Abandonnez les morsures dans la section commentaires ci-dessous.