Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 369

Ce fut un mois assez massif pour les nouvelles versions de PlayStation 5 – surtout si vous êtes sur le marché depuis Mises à niveau PS4 vers PS5. Il y a de fortes chances que, si vous possédez une console de nouvelle génération, vous ayez choisi l’un de ces ports récemment. Et avec Jouez à la maison en ajoutant également neuf nouveaux jeux, vous devriez en avoir beaucoup pour vous occuper.

Sammy Barker, éditeur

Je suis très accro à la même rotation de jeux pour le moment, alors je jouerai à plus de Marvel’s Avengers, FIFA 21, NBA 2K21 et Train Sim World 2 ce week-end.

Robert Ramsey, rédacteur en chef adjoint

Je cherche à peaufiner le nouveau DLC Immortals Fenyx Rising ce week-end. J’ai apprécié le jeu de base, mais le grand nombre d’énigmes m’avait découragé à la fin. Heureusement, Myths of the Eastern Realm est beaucoup plus petit et se sent un peu plus concentré en conséquence. Bon amusement jusqu’à présent.

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Il y a quelques choses que je veux vérifier ce week-end. Fall Guys a récemment lancé la saison 4, alors j’aimerais essayer – je veux voir en quoi consiste Squads. Je veux également jouer au Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk sur PS5 pour voir les différentes améliorations. Enfin, il y a UnderMine, que j’examine avant sa sortie la semaine prochaine. Il a eu un excellent accueil ailleurs, alors j’ai hâte d’y jouer moi-même.

Liam Croft, rédacteur adjoint

Je vais jouer It Takes Two avec mon copain Simon Fitzgerald.

Jade Sayers, critique

Ce week-end, je jouerai à Persona 4 Golden! Cela fait bien trop longtemps que je n’ai pas joué pour la dernière fois, et toutes ces discussions récentes sur la PS Vita m’ont rappelé à quel point la meilleure console de Sony me manque, alors j’y reviens!

Jamie O’Neill, critique

Étant donné que le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk sur PS4 était l’un de mes choix pour le jeu de l’année 2020, je suis impatient de passer aux nouvelles améliorations Cross-Gen Deluxe PS5 d’hier. J’étais fan de Powell-Peralta à la fin des années 1980, alors je vais patiner en tant que The Ripper à partir du graphisme emblématique du deck de 1983, en plus de regarder Pretending I’m a Superman sur Sky Documentaries.

Cela fait beaucoup de matchs de notre équipe cette semaine – il semble que tout le monde est dans quelque chose de différent en ce moment. Mais à quoi jouez-vous ce week-end? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.