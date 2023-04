NETFLIX : la série de SCIENCE-FICTION la plus regardée AUJOURD’HUI dans le monde

Netflix

Netflix maintient un large catalogue avec de multiples productions, mais dans le genre science-fiction, il existe une série qui est actuellement au-dessus de tout.

©NetflixNETFLIX : la série de SCIENCE-FICTION la plus regardée AUJOURD’HUI dans le monde.

Les services de streaming ont attiré l’attention du public à la maison et Netflix continue d’être l’espace le plus populaire de la dernière décennie. Son catalogue, interrogé à plusieurs reprises par ses abonnés, compte de multiples productions de genres différents et l’une d’entre elles relève de la science-fiction. En plus des films, il y a en ce moment une série qui reste la préférée du public.

Ce style de programmes est généralement l’un des plus choisis par les utilisateurs, car il existe de grands exemples ces derniers temps : Sombre soit choses étranges. Des drames classiques comme L’agent de nuit, un titre qui figure en tête du Top 10, ont généralement d’autres assaisonnements que l’on ne trouve pas dans le genre mentionné, en plus d’être des adaptations d’œuvres littéraires fantastiques. Dans ce cas, Ombre et os.

Selon la récente mise à jour du site Patrouille Flix, la série de science-fiction la plus regardée par les téléspectateurs de Netflix en ce moment est l’adaptation de la superposition de livres Ombre et os et Six des corbeaux par Leigh Bardugo. Après presque deux ans, le programme est revenu avec sa deuxième saison le 16 mars et s’est classé troisième du classement mondial général des émissions sur la plateforme.

« Alina Starkov est en fuite. Rayon d’espoir pour certains et suspecte de trahison pour d’autres, la jeune femme est déterminée à mettre fin à l’Ombre et à empêcher la destruction de Ravka. Mais le général Kirigan est revenu pour terminer ce qu’il avait commencé. Commandant une nouvelle armée terrifiante de monstres sinistres et apparemment indestructibles et de terrifiantes recrues grises, Kirigan est plus dangereux que jamais. Pour lui tenir tête, Alina et Mal se tournent vers leurs puissants nouveaux alliés et se lancent dans un voyage à travers le continent à la recherche de deux légendaires des êtres capables d’augmenter les pouvoirs d’Alina »a avancé le synopsis des nouveaux épisodes.

La deuxième saison mettait en vedette: Jessie Mei Li, Ben Barnes, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Archie Renaux, Danielle Galligan, Sujaya Dasgupta, Calahan Skogman, Daisy Head, Jack Wolde, Patrick Gibson, Anna Leong Brophy et Lewis Tan. Plus de deux semaines se sont écoulées, mais le public de Netflix continuer à choisir Ombre et os en attente de votre troisième versement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?