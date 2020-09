Pogacar et Roglic brillent au deuxième jour des Pyrénées et Landa s’améliore

, 6 sept. () –

Le cycliste slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté la victoire dimanche au sprint de la neuvième étape du Tour de France, disputé entre Pau et Laruns sur 153 kilomètres, tandis que son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est le nouveau leader de la course, arrachant le maillot jaune au Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Le jeune coureur de 21 ans, qui était samedi à 30 secondes du port du jaune, a prévalu lors de l’arrivée serrée à Laruns, dans laquelle il est entré avec un groupe de cinq coureurs dont son compatriote Roglic, deuxième de la scène.

Le Suisse Marc Hirschi (Team Sunweb) a joué dans la grande pause de la journée, mais a été rattrapé à moins de deux kilomètres de la ligne d’arrivée et a dû se contenter de la troisième place de la journée. Pendant ce temps, le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadiers) et l’Espagnol Mikel Landa (Bahreïn-McLaren) complètent le «Top 5».

La ronde de gala vivra sa première étape de repos ce lundi, au cours de laquelle des tests PCR seront effectués sur les cyclistes et le reste du personnel de l’équipe. La compétition reprendra mardi avec la dixième étape, qui couvrira 168,5 kilomètres entre l’île d’Oléron au Château-d’Oléron et l’île de Ré à Saint-Martin-de-Ré, une route côtière très vent de travers et fans dans le peloton.

