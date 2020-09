Une adolescente trans s’est sentie comme de la “ saleté ” après que le bar ait refusé de la servir pour “ ne pas ressembler à sa carte d’identité ”

Un adolescent trans s’est vu refuser de l’alcool dans un pub de Glasgow, en Écosse. (Photographie de stock via Elements Envato)

Une adolescente trans a été laissée en larmes après que des barmans de Glasgow, en Écosse, aient refusé de servir parce qu’elle «ne ressemblait pas à sa carte d’identité».

Savanna Galloway, 19 ans, balancée par Counting House, propriété de Wetherspoons, sur George Square, mardi 1er septembre, lorsque le personnel du bar a déclaré qu’elle ne ressemblait pas à sa photo de passeport, prise avant qu’elle ne commence la transition sociale.

Un barman et le gérant ont refusé de lui servir des boissons, BBC Ecosse a rapporté, laissant Galloway humiliée car elle a même offert d’enlever sa perruque pour prouver que c’était elle.

Elle a dit au diffuseur qu’on lui avait demandé une pièce d’identité pour la première fois lorsqu’elle est entrée dans le pub – elle a expliqué qu’elle était trans et le personnel de porte l’a laissée entrer.

Une adolescente trans a retenu ses larmes alors que les barmans disaient qu’elle “ ne ressemblait pas ” à sa carte d’identité.

En raison des directives relatives aux coronavirus sur les restaurants, elle et ses amis ont dû commander leurs boissons via une application mobile. Alors que les boissons étaient livrées à table, le serveur a demandé à Galloway de prouver qu’elle avait plus de 18 ans.

«Ce n’est pas vous», a répondu le membre du personnel lorsqu’on lui a présenté le passeport de Galloway. Après avoir impliqué le directeur de la maison de comptage, les deux ont accepté de ne pas accepter le passeport de Galloway comme preuve.

«Je pense qu’il me ressemble encore visiblement», a-t-elle plaidé.

«Je me sentais horrible, je ne voulais pas pleurer», dit-elle. «J’ai attendu jusqu’à [the staff left the table] avant de partir en larmes.

Galloway a ajouté: “Je me sentais comme de la saleté absolue.”

«J’ai eu la chance d’être avec des amis et que nous étions dans un espace privé – mais si j’avais été rejeté devant des tas de gens, je pense que cela se serait senti encore pire.

Depuis qu’elle s’est présentée à ses proches en tant que trans en février, elle a déclaré que des échauffourées mineures avec le personnel du bar étaient monnaie courante.

«Quelques fois je suis entré [to other pubs] et ils ont dit «ce n’est pas toi», mais ma voix n’est pas très féminine alors quand je parle, cela clarifie le fait que je suis trans, et je leur dis que je le suis aussi », dit-elle.

«La formation du personnel est nécessaire pour faire face à cela de manière délicate», a-t-elle déclaré, appelant les établissements de boisson à avoir de meilleures procédures pour identifier les personnes trans.

Wetherspoons s’excuse «de tout cœur pour toute détresse causée» et s’engage à revoir les procédures d’identification.

Un représentant de Wetherspoons a présenté ses excuses «de tout cœur pour toute détresse causée».

«Parce que le membre du personnel pensait que le client concerné était âgé de moins de 25 ans, il a été demandé au client une pièce d’identité lorsque les boissons étaient amenées à table après avoir été commandées via l’application», ont-ils déclaré.

«La photo sur le passeport du client ne lui ressemblait pas et on lui a donc demandé une autre forme de [photo] ID, qu’elle n’a malheureusement pas pu produire.

«La responsable a déclaré à juste titre que la cliente ne se verrait pas servir l’alcool commandé car elle n’avait pas de pièce d’identité avec une vraie ressemblance avec elle et le coût des boissons a été remboursé.

«L’incident a montré que fournir une pièce d’identité aux clients transgenres peut présenter des difficultés et nous allons revoir nos processus dans la région.»