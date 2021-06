Plus de la moitié des cosmétiques vendus aux États-Unis et au Canada sont pleins de toxines, selon une étude

18 juin 2021 13:56:46 IST

Plus de la moitié des cosmétiques vendus aux États-Unis et au Canada sont inondés d’un composé industriel toxique associé à de graves problèmes de santé, notamment le cancer et un poids réduit à la naissance, selon une nouvelle étude.

Des chercheurs de l’Université de Notre Dame ont testé plus de 230 produits cosmétiques couramment utilisés et ont découvert que 56% des fonds de teint et des produits pour les yeux, 48% des produits pour les lèvres et 47% des mascaras contenaient du fluor – un indicateur de PFAS, ce que l’on appelle des « produits chimiques pour toujours ». qui sont utilisés dans les poêles à frire antiadhésives, les tapis et d’innombrables autres produits de consommation.

Certains des niveaux de PFAS les plus élevés ont été trouvés dans le mascara hydrofuge (82 %) et le rouge à lèvres longue tenue (62 %), selon l’étude publiée mardi dans le journal. Lettres sur les sciences et technologies de l’environnement. Vingt-neuf produits avec des concentrations de fluor plus élevées ont été testés plus avant et se sont avérés contenir entre quatre et 13 produits chimiques PFAS spécifiques, selon l’étude. Un seul élément énumérait les PFAS, ou substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles, comme ingrédient sur l’étiquette.

Une porte-parole de la Food and Drug Administration américaine, qui réglemente les cosmétiques, a déclaré que l’agence ne commentait pas des études spécifiques. La FDA a déclaré sur son site Web qu’il y avait eu peu d’études sur la présence de produits chimiques dans les cosmétiques, et celles publiées ont généralement révélé que la concentration est à des niveaux très faibles, peu susceptibles de nuire aux personnes, de l’ordre des parties par milliard à la centaine de parties par million.

Une fiche d’information publiée sur le site Web de l’agence indique que « Alors que la science sur les PFAS dans les cosmétiques continue de progresser, la FDA continuera de surveiller les données volontaires soumises par l’industrie ainsi que les recherches publiées.

Mais les produits chimiques PFAS sont un problème de plus en plus préoccupant pour les législateurs qui s’efforcent de réglementer leur utilisation dans les produits de consommation. Les résultats de l’étude ont été annoncés alors qu’un groupe bipartite de sénateurs a présenté un projet de loi visant à interdire l’utilisation de PFAS dans les cosmétiques et autres produits de beauté.

La décision d’interdire les PFAS intervient alors que le Congrès envisage une législation de grande envergure pour établir une norme nationale d’eau potable pour certains produits chimiques PFAS et nettoyer les sites contaminés à travers le pays, y compris les bases militaires où des taux élevés de PFAS ont été découverts.

« Il n’y a rien de sûr et rien de bon à propos des PFAS », a déclaré le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., qui a présenté le projet de loi sur les cosmétiques avec la sénatrice Susan Collins, R-Maine. « Ces produits chimiques sont une menace cachée à la vue de tous que les gens affichent littéralement sur leur visage tous les jours. »

La représentante Debbie Dingell, D-Mich., qui a parrainé plusieurs projets de loi liés aux PFAS à la Chambre, a déclaré qu’elle avait recherché des PFAS dans son propre maquillage et son rouge à lèvres, mais qu’elle ne pouvait pas voir s’ils étaient présents car les produits n’étaient pas correctement étiquetés. .

« Comment puis-je savoir qu’il n’a pas de PFAS ? » a-t-elle demandé lors d’une conférence de presse mardi, faisant référence au maquillage des yeux, au fond de teint et au rouge à lèvres qu’elle portait.

L’Environmental Protection Agency s’apprête également à collecter des données de l’industrie sur les utilisations des produits chimiques PFAS et les risques pour la santé, car elle envisage des réglementations visant à réduire les risques potentiels causés par les produits chimiques.

Le Personal Care Products Council, une association professionnelle représentant l’industrie des cosmétiques, a déclaré dans un communiqué qu’un petit nombre de produits chimiques PFAS peuvent être trouvés en tant qu’ingrédients ou à des traces dans des produits tels que les lotions, les vernis à ongles, le maquillage des yeux et les fonds de teint. Les produits chimiques sont utilisés pour la consistance et la texture du produit et sont soumis aux exigences de sécurité de la FDA, a déclaré Alexandra Kowcz, scientifique en chef du conseil.

« Nos sociétés membres prennent très au sérieux leur responsabilité en matière de sécurité des produits et la confiance que les familles accordent à ces produits », a-t-elle déclaré, ajoutant que le groupe soutenait l’interdiction de certains PFAS d’être utilisés dans les cosmétiques. « La science et la sécurité sont à la base de tout ce que nous faisons. »

Mais Graham Peaslee, professeur de physique à Notre Dame et chercheur principal de l’étude, a déclaré que les produits cosmétiques posent un risque immédiat et à long terme. « Le PFAS est un produit chimique persistant. Quand il pénètre dans la circulation sanguine, il y reste et s’accumule », a déclaré Peaslee.

Aucune entreprise spécifique n’a été nommée dans l’étude, bien que des documents à l’appui indiquent que les chercheurs ont testé des dizaines de marques, y compris de nombreux noms familiers.

L’étude n’a pas cherché à lier les effets sur la santé à l’utilisation de produits cosmétiques, mais Peaslee a déclaré que les chercheurs ont trouvé des niveaux de PFAS allant de quelques parties à un milliard à des milliers de parties par milliard. Il a qualifié ces derniers totaux d' »inquiétants ».

Les produits chimiques présentent également un risque de contamination de l’environnement associé à la fabrication et à l’élimination, a-t-il déclaré.

Les composés synthétiques sont utilisés dans d’innombrables produits, y compris les ustensiles de cuisine antiadhésifs, les équipements de sport hydrofuges, les cosmétiques et les emballages alimentaires résistants à la graisse, ainsi que les mousses anti-incendie.

Des études de santé publique sur les populations exposées ont associé les produits chimiques à un éventail de problèmes de santé, notamment certains cancers, une immunité affaiblie et un faible poids à la naissance. Des tests à grande échelle au cours des dernières années ont révélé des niveaux élevés de PFAS dans de nombreux systèmes d’approvisionnement en eau publics et bases militaires.

Blumenthal, ancien procureur général de l’État et « croisé » autoproclamé au nom des consommateurs, a déclaré qu’il n’utilisait pas de produits cosmétiques. Mais s’exprimant au nom de millions d’utilisateurs de cosmétiques, il a déclaré qu’ils avaient un message pour l’industrie : « Nous vous avons fait confiance et vous nous avez trahis.

Les marques qui souhaitent éviter une réglementation gouvernementale probable devraient volontairement se passer de PFAS, a déclaré Blumenthal. « Les consommateurs conscients et en colère sont les défenseurs les plus efficaces » du changement, a-t-il déclaré.

