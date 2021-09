Le manga de « Berserk » pourrait se terminer avec le chapitre 364

Le décès de Kentaro Miura plus tôt cette année a été une grande perte pour le monde de l’anime et du manga, en particulier pour les fans de « Berserk », l’une des histoires de dark fantasy les plus représentatives et les plus influentes de ces dernières années, qui est restée inachevée jusqu’à présent. , en dépit d’être très proche de sa dernière ligne droite.

Alors que Young Animal, éditeur responsable de sa publication, a souligné que l’avenir de « Berserk » est toujours en pause, ceux qui restent impatients de connaître l’avenir de Guts et de Band of the Hawk ont ​​commencé à spéculer sur ce qu’il tient pour le manga, ou peut-être que le nouveau chapitre qui sera publié dans un mois sera le dernier que nous verrons de cette histoire.

Il n’y a pas de décision définitive sur ce qui arrivera à « Berserk » à l’avenir selon une note de l’éditeur dans le prochain numéro de Young Animal 18/2021. Le dernier chapitre 364 sur lequel Kentarou Miura a travaillé a été achevé grâce à ses assistants du Studio Gaga. pic.twitter.com/AxVug8offO – Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE)

Manga Mogura RE a présenté via Twitter un aperçu du nouveau chapitre de « Berserk », qui est annoncé qu’il a été achevé par les assistants de Kentaro Miura après sa mort. Bien qu’il soit réaffirmé qu’il n’y a toujours pas de décision finale sur l’avenir du manga, après la publication du chapitre 364, l’éditeur a indiqué qu’il chercherait à procéder en fonction de ce que Miura aurait voulu.

Kentaro Miura travaille régulièrement sur la série depuis 1989, et bien que son taux de publication ait diminué au fil du temps (en raison de la grande complexité des dessins du manga et du développement de l’histoire elle-même), ses fans ont hâte de voir le final match entre Guts et Griffith.

Le dernier chapitre de « Berserk » a présenté un moment de grand répit pour Guts et ses amis, qui ont trouvé un moment de repos à Elfheim, un endroit qui leur a permis, après des décennies d’attente, de ramener Casca après avoir été pris au piège dans leur propre folie, plus une nouvelle apparition de « Moonlight Boy », qui a été théorisé comme étant le fils perdu depuis longtemps de Guts.

Griffith a également abandonné sa forme démoniaque sous le nom de Femto, donc sa bataille contre Guts aurait une touche de vengeance encore plus personnelle pour ses actions contre le Gang of the Falcon. Pendant des années, une éventuelle nouvelle adaptation animée de « Berserk » a été spéculée, bien que jusqu’à présent, elle n’ait pas été confirmée par Young Animal ou par aucune étude majeure dans l’industrie.